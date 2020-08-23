Про це Мухарський написав у Facebook.

За його словами практично весь український шоу-бізнес та політикум мислить так, як Єгорова.

“Друзі, я жив з цим щодня з початку Майдану. Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни. Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу.

Шість років я не можу нормально бачитися з дітьми, а останні два не бачу їх взагалі, бо тато, зі слів їхньої матері, “кончєний націк, фашіст, моральний урод, жалкій алімєншік (хоч залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки сплатив близько 3 млн гривень аліментів)…ага і так само – рагуль, а також суїцидальний наркоман”.