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У ІV столітті рівноапостольна імператриця Єлена побудувала на горі Фавор (в Ізраїлі) храм на честь Преображення Господнього.

Про Преображення йде мова у трьох Євангеліях: від Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36).

Слова Ісуса із Євангелія: “… Істинно кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в силі” (Мк. 9:1). Через шість днів Він узяв трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна – і піднявся помолитися разом з ними на гору. Там під час молитви, як сказано в Євангелії від Матфея (17:2-9), Він “преобразився перед ними: лице Його засяяло, як сонце, одежа ж Його стала білою, як світло”.

І з’явилися перед ними старозавітні пророки – Мойсей та Ілія. Потім їх осяяла світла хмара й вони почули з неї голос, який говорив: “Це є син мій улюблений, у котрому моє благовоління; Його слухайте”. Апостоли злякалися і впали на землю, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: “Встаньте й не бійтеся”. Коли ж учні підняли свої очі, то нікого, крім Ісуса, не побачили, йдеться в Святому письмі.

Після цієї події апостоли разом з Ісусом зійшли з гори вниз. Учням було заборонено розповідати про побачене і почуте аж до Воскресіння.

Сенс свята Преображення Господнього полягає в тому, що так Ісус проявив свою Божественну природу.

Традиції свята

У цей день християни йдуть до церкви на святкове богослужіння: несуть кошики із фруктами (яблуками, грушами, сливами, виноградом). Також на освячення несуть квіти та мак: квіти потім кладуть за іконами, а мак навесні висівають.

Святковою стравою на Спаса є печені яблука – їх запікають із медом або цукром. Також господині готують яблучні пироги й штруделі.

Священники на богослужіння одягають білі одежі, що символізує те світло, яке побачили апостоли.

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У цей день також поминають померлих.

Церква наголошує, що в цей день важливими не є освячування фруктів, а те, що кожен християнин має прагнути до власного преображення, бо людина створена по образу та подобі Божій.

Народні прикмети

Пройшов Спас — пішло літо від нас.

Який Яблучний Спас – таким буде і січень.

Якщо на руку сядуть дві мухи одночасно – на людину чекає везіння.

Сухий день – восени теж буде мало опадів. Ясна погода – зима буде холодною.

Привітання до свята:

Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!