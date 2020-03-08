Про це йдеться в заяві політика, оприлюдненій на його сторінці у Facebook.

“Путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний. “Страна” та інші ресурси проросійської пропаганди – частина потворного монстра, який шість років намагається влізти назад у свідомість українців”, – він написав.

Він підкреслив, що сьогодні вночі ресурс “Страна.юа”, а за ним і безліч проросійських інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та експертів поширили про нього “статтю з переліком добірної геббельсівської брехні”: “Але ця брехня не просто про мене і проти мене. Це про те, що путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний. Дискредитувати Україну і українське. Сіяти зневіру у власну державу. Не довіряти і боятися”.

“Тому будь-який вияв національного відродження буде викликати реакції російської кисельовщини, а найменше намагання зупинити сповзання України у лапи Росії – вереск і бризкання слиною найманих інформаційних кілерів”, – наголосив він.

Лідер НФ підкреслив, що добре відчув це на собі: “Варто було мені погодитися на участь в ефірах загальнонаціональних каналів, як негайно з’явилися брехливі публікації проти мене від таких “стран”.

Він нагадав, що 2014 року уряд, який він очолював, не дозволив Росії “захопити Україну економічно, енергетично, збройно”: “Не дав це зробити тоді. І робитиму все, щоб не дозволити зараз. Не дозволю брехати про себе”.

Яценюк спростував інформацію, опубліковану в матеріалі, нібито він “пропонує свої послуги Зе-команді і зондує можливість призначення на посаду голови НБУ”: “Відповідь: брехня!”

Він спростував і тезу, що “восени намагався пробитись в уряд”.

Брехнею він назвав і намагання перекласти відповідальність на його уряд за початок війни: “Саме Путін напав на суверенну незалежну країну, прислав свої танки, бойовиків і кадрових убивць, анексував Крим і розгорнув війну на Сході України”.

Щодо тези “Страни” про нібито відповідальність прем’єр-міністра за падіння курсу гривні, він підкреслив, що гривня і економіка впали через війну і розграбовану попереднім урядом казну. Натомість його уряд зупинив падіння економіки, зумовлене правлінням Януковича та війною: “Ми уникли дефолту. І з мінус 16% ВВП витягли розвиток економіки до плюсових показників вже у першому кварталі 2016 року. Але також варто знати, що за курс національної валюти несе відповідальність незалежний орган – Національний банк України”, – наголосив Арсеній Яценюк.

На закиди про начебто “заморожування зарплат і пенсій”, він відповів: “Незважаючи на розграбований Януковичем бюджет і розв’язану Росією війну, яка вимагала термінового збільшення видатків на армію, уряд платив пенсії і зарплати, а уже у 2015 році підвищив мінімальну заробітну плату, зарплати для бюджетників та всі соціальні виплати. Так само в надскладних умовах ми удвічі знизили єдиний соціальний внесок, щоб роботодавці підняли офіційну зарплату своїм робітникам. Тому на ці закиди російських пропагандистів моя відповідь: брехня”.