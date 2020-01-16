Про це повідомляє агентство Reurets.
Як повідомлялося раніше, 5 січня Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми. В рамках угоди Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібен уран із вмістом -235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.
Під час телевізійного виступу 16 січня іранський лідер Хасан Рухані заявив, що тепер держава нарощує обсяги збагаченого урану і вони стали більшими ніж були до підписання ядерної угоди.
“Ми збагачуємо більше урану, ніж до того, як угода була укладена”, — сказав Рухані.
“Тиск на Іран зростає, але ми продовжуємо прогресувати”, — додав іранський лідер.
- Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що держава готова повернутися до дотримання всіх пунктів ядерної угоди 2015 року за умови зняття міжнародних санкцій.
- 8 січня президент США Дональд Трамп закликав лідерів РФ, Китаю, Німеччини та Франції укласти нову угоду щодо врегулювання ядерної програми Ірану.