Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що держава почала збагачувати уран в обсягах більших ніж до підписання ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє агентство Reurets.

Як повідомлялося раніше, 5 січня Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми. В рамках угоди Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібен уран із вмістом -235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.

Під час телевізійного виступу 16 січня іранський лідер Хасан Рухані заявив, що тепер держава нарощує обсяги збагаченого урану і вони стали більшими ніж були до підписання ядерної угоди.

“Ми збагачуємо більше урану, ніж до того, як угода була укладена”, — сказав Рухані.

“Тиск на Іран зростає, але ми продовжуємо прогресувати”, — додав іранський лідер.