Джерело: The Village

Учасниками є музиканти, організатори подій, дизайнери, художники та тату-майстри з різних регіонів України, які продовжують розвивати й популяризувати українську культуру, попри війну.

Учасників відбирали за такими категоріями: Electronic Music, Urban Music, All Music, Fashion Culture, Ink Culture, Urban Culture, Creative Culture, Event Culture. Повний список художників можна знайти на сторінках Instagram і Facebook Jägermeister.

Jägermeister планує продовжувати цю ініціативу, щоб підтримати творців нових ідей, які розвивають українську культуру і розповідають світові про боротьбу та сміливість українців.

The Village Україна спільно з Jägermeister представляють п’ять номінантів із напрямків Creative Culture, Fashion Culture, Event Culture та Electronic Music у рамках проєкту #SupportUkrainianCreators.

Creative Culture. Катерина Носко, видавчиня в IST Publishing.

IST Publishing продовжує працювати попри початок повномасштабного вторгнення. Видавництво активно випускає книжки, присвячені культурі й мистецтву, забезпечує зарплату й планує видання нових актуальних книг, таких як “Повітряна війна і література” Вінфріда Зебальда. У квітні цього року було опубліковано каталог до Національного українського павільйону на Венеційській бієнале – 2022, який видали двома мовами. Зараз Катерина керує книгарнею артбуків і мистецьких книг під назвою The Naked Books у Києві та пише про український книжковий ринок для британського журналу The Bookseller.

Fashion Culture. Софія Горбачевська, засновниця бренду кераміки Sofika

Після 24 лютого майстриня була змушена тимчасово покинути Київ і зупинити свою роботу. Пізніше вона повернулася додому і намагалася продовжувати працювати, не зважаючи на проблеми зі світлом і матеріалами. Зараз, після перемоги, керамістка бажає повернутися до звичайного життя, де вона зможе просто працювати і внести більший внесок у відновлення нашої культури та створення нової художньої спадщини. Вона залишається в Києві, де продовжує створювати кераміку і навчати всіх охочих цьому мистецтву.

Event Culture. Олександр Кучинський, співзасновник Repair Together

До повномасштабного вторгнення Repair Together були групою друзів, які відвідували разом вечірки. Однак, після 24 лютого багато з них втратили роботу, і вони почали хвилюватися, що їхні професійні навички стануть непотрібними в цей важкий час. Проте, після визволення Київської та Чернігівської областей, хлопці все ж вирішили стати корисними, використовуючи свої вміння: вони взяли колонки та поїхали до Гостомелю, щоб допомагати в притулку для тварин. Пізніше придумали формат рейв-толок, щоб прибирати соціально значущі об’єкти, такі як розруйновані будинки культури, під електронну музику. З настанням теплої погоди вони активно працюють над відновленням об’єктів. Наприклад, 20 і 21 травня вони розбирали будинки в Баклановій Муравійці під сети BADWOR7H і Crepaque.

Creative Culture. Олександр Грехов, ілюстратор

Олександр активно співпрацював із громадським сектором і соціальними ініціативами перед повномасштабним вторгненням. Через свою творчість він просував українську культуру, толерантність, гендерну рівність та інші цінності. Після 24 лютого він активно долучився до численних благодійних виставок, що підтримували ЗСУ по всьому світу. 2022 року була опублікована книга з малюнками Олександра Грехова й Анастасії Нікуліної під назвою “Відбій повітряної тривоги”, яка описувала перші місяці повномасштабного вторгнення.

Electronic Music. AVC, музикант

На початку березня 2022 року Олексій втратив брата, його дружину та маленького племінника під час евакуації з Харківської області. Автомобіль, в якому вони перебували, був атакований російськими солдатами, і Олексій дивом вижив. Окрім цього, в автомобілі перебувало його музичне обладнання, що коштувало 15 тисяч доларів. Зараз Олексій перебрався до міста Сколе у Львівській області, де організував тимчасовий притулок для художників, які втратили житло, професійне обладнання та загалом сенс у розвитку своєї сфери діяльності.