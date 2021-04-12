У понеділок, 12 квітня, "24 канал" опублікував матеріал із критикою на адресу п'ятого президента Петра Порошенка і його нібито зв'язок з "кримінальним авторитетом "Наріком". Ось тільки проілюстрованого статтю було фотографією журналіста, а інформацію про те, що "Нарік" — кримінальний авторитет, двічі спростував суд.

#Букви розповідають про цю історію в деталях.

Матеріал, про який йдеться, був опублікований на сайті “24 каналу” ввечері понеділка. У статті із заголовком “Порошенко не соромився фотографуватися з кримінальним авторитетом, — Гнап” посилалися на матеріали з програми журналіста Дмитра Гнапа “Право на правду”.

У програмі йшлося про нібито зв’язки Порошенка із таким собі Олександром Петровським (від народження Налекрешвілі, прізвисько “Нарік”) — президентом благодійного фонду “Солідарність”.

Розповідаючи про останнього Гнап акцентував на нібито кримінальному минулому бізнесмена та мецената, а також на його активній участі у діяльності Української православної церкви, Православної церкви України.

Спершу матеріал ілюструвало селфі Петра Порошенка із чоловіком з бородою та вусами у сонцезахисних окулярах. Відповідно до підпису, фото взято з “архіву Петровського”.

Що не так з ілюстрацією матеріалу?

Однак доволі швидко з’ясувалося, що на фото зовсім інша людина — журналіст “АрміяInform”, ексспівробітник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, військовий (72 ОМБр ім. Чорних Запорожців) Сергій Місюра.