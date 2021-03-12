Поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій в Києві помітили авто голови фракції "Слуги народу" в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями.

Відповідні фото опублікував журналіст-розслідувач програми “Схеми” Михайло Ткач.

“Керівник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія приїхав в Офіс президента “слуги народу” Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народу просто під світлофором”, — написав Ткач.

Журналіст також розмістив фотопідтвердження зазначеного факту. На кадрах можна помітити чорну Toyota Land Cruiser. Примітно, що цього авто немає в декларації нардепа.

В нього взагалі, якщо вірити декларації, немає автівки. Задекларовано тільки Mercedes-Benz GLS350, оформлену на дружину.

Попри це в жовтні Арахамія заявив, що знайшов на зовнішній частині своєї автівки невідомий чорний згорток.