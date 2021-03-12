Відповідні фото опублікував журналіст-розслідувач програми “Схеми” Михайло Ткач.
“Керівник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія приїхав в Офіс президента “слуги народу” Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народу просто під світлофором”, — написав Ткач.
Журналіст також розмістив фотопідтвердження зазначеного факту. На кадрах можна помітити чорну Toyota Land Cruiser. Примітно, що цього авто немає в декларації нардепа.
В нього взагалі, якщо вірити декларації, немає автівки. Задекларовано тільки Mercedes-Benz GLS350, оформлену на дружину.
Попри це в жовтні Арахамія заявив, що знайшов на зовнішній частині своєї автівки невідомий чорний згорток.
- Раніше повідомлялося, що народні депутати Олександр Дубінський і Антон Яценко часто перевищують швидкість на дорогах і не платять за порушення штрафи.