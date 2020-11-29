Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на заяви обраного президента та його команди з передавання влади.

За чотири роки на посаді президента США Дональда Трамп видав понад 400 виконавчих документів щодо імміграції. Джо Байден не підтримує позиції попередника і планує скасувати чимало ініційованих ним змін.

Ініціативи

Байден заявляв, що в першу чергу скасує так званий “мусульманський бан”. Йдеться про указ Трампа про “Захист нації від в’їзду іноземних терористів у Сполучені Штати”, що стосувався переважно громадян низки мусульманських країн та обмежував для них в’їзд до країни. Скасувати указ Байден планує через виконавчу владу.

Також демократ планує направити до Конгресу закон, що дозволить 11 млн іммігрантів, які не мають документів, отримати громадянство в США.

Крім того, очікується, що Байден використовуватиме виконавчі заходи для підтримки політики DACA (Відстрочені дії щодо прибуття дітей), законність якої наразі оскаржується в судах. Ця політика щодо мігрантів, запроваджена за часів Барака Обами, дозволяє деяким особам, що перебувають у США незаконно, отримати 2 роки відтермінування депортації та дозвіл на роботу, якщо вони потрапили до країни бувши дітьми.

Байден планує також зупинити депортацію у перші 100 днів свого терміну та припинити будівництво прикордонної стіни, створити цільову групу, що опікувалася б питанням возз’єднання сімей іммігрантів.

Демократ також обіцяв покласти край політиці Трампа “залишайтеся в Мексиці”, згідно з якою іноземці, що хочуть в’їхати з Мексики до США (незаконно або без належних документів) шукаючи притулку, на час імміграційного розгляду примусово поверталися назад.

Перспективи та ризики

На думку журналістів видання, Байдену буде складно просувати скасування запроваджених Трампом політик, оскільки до його ініціатив ставитимуться більше критично, ніж тоді, коли він був віцепрезидентом.

До того ж швидке скасування суворої прикордонної політики Трампа може призвести до сплеску мігрантів на кордоні вже влітку. До цього США не готові, оскільки республіканець скоротив кількість легальних біженців на 80% за 4 роки при владі.

Що стосується ініціатив Байдена щодо відновлення політики DACA, це, ймовірно, буде важким питанням для Конгресу, оскільки республіканці підтримували сувору політику Трампа. Тим паче, що судові розгляди з приводу законності такої політики тривають в штаті Техас.