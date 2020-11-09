Американський народ заслуговує негайної і професійної реакції на кризу в сфері охорони здоров'я і економіки, що викликана спалахом коронавірусу (COVID-19). Обраний президент Байден і обраний віцепрезидент Камалла Гарріс розробили план з семи пунктів щодо боротьби з COVID-19.

На сайті Build Back Better.

В адміністрації Байдена-Гарріс запевняють, що завжди будуть: слухати науку і залучати фахівців з сфери суспільної охорони здоров’я.

Отже, сім пунктів:

Доступ всіх американців до регулярного, надійному та безоплатного тестування.

Подвоєння кількості місць для проведення тестування.

Інвестиції в тести нового покоління, включаючи домашні тести і миттєві тести.

Створення органу, який буде займатися тестуванням, як Рада з військовому виробництву Рузвельта. “Саме так ми виробляли танки, літаки, уніформу та витратні матеріали у рекордно короткі терміни, і саме так ми будемо використовувати і поширювати мільйони тестів”, – наголошується в плані.

Створення Корпусу робочих місць в громадській охороні здоров’я США для мобілізації не менше 100 000 американців по всій країні для застосування культурно грамотних підходів до відстеження контактів і захисту груп ризику.

Рішення проблеми із засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) раз і назавжди.

Обраний президент Джо Байден бере на себе відповідальність і постачає штати, міста, громади, племена і території необхідними їм матеріалами.

Повною мірою використовувати закон про оборонній промисловості для нарощування виробництва масок, захисних екранів і інших засобів індивідуального захисту, щоб національне постачання засобів індивідуального захисту перевищували попит, а склади були заповнені.

Створення на майбутнє гнучких виробничих потужностей, щоб гарантувати, що США не будуть залежні від інших країн в умовах кризи.

Надавати чіткі, послідовні, засновані на фактичних даних рекомендації про те, як громадам долати епідемію, а також ресурси для шкіл, малих підприємств і сімей.

Соціальне дистанціювання. Байден дасть вказівку CDC надати конкретні засновані на фактах рекомендації про те, як знизити поширення вірусу в співтоваристві, в тому числі, коли відкривати або закривати певні підприємства, закладу; коли відкривати або закривати школи і які кроки потрібно зробити, щоб зробити навчальні класи та приміщення безпечними.

Створити поновлюваний фонд для урядів штатів і місцевих органів влади, щоб допомогти запобігти дефіциту бюджету, який може привести до різкого скорочення штату вчителів і служб екстреного реагування.

Закликати Конгрес прийняти пакет заходів екстреної допомоги, щоб забезпечити школи додатковими ресурсами, необхідними для ефективної адаптації до COVID-19.

Надайте “пакет перезапуску”, який допоможе малим підприємствам покрити витрати на такі речі, як оргскло і ЗІЗ.

Ефективний і справедливий розподіл ліків і вакцин.

Інвестиції 25 мільярдів доларів в план по виробництву вакцини. Вакцина буде безкоштовно доставлено кожному американцеві.

Політика не повинна грати ролі у визначенні безпеки і ефективності будь-якої вакцини. Покласти на вчених відповідальність за всі рішення з безпеки та ефективності вакцини; публічно публікувати клінічні дані по будь-вакцині, схваленої FDA; і уповноважити професійних співробітників написати письмовий звіт для публічного розгляду і дозволити їм виступати перед Конгресом без цензури.

Все в Америці, а не тільки багаті і мають хороші зв’язки, отримають захист і турботу, яких вони заслуговують, і щоб ціни на ліки і методи лікування не завищувались.

Захист літніх американців та інших людей з групи підвищеного ризику.

Обраний президент Байден розуміє, що літні американці та інші люди з групи підвищеного ризику найбільш уразливі для COVID-19.

За пропозицією обраного віце-президента Харріс створити Цільову групу по боротьбі з расовою і етнічною нерівністю по COVID-19 для надання рекомендацій в сфері громадської охорони здоров’я і економічних заходів у відповідь. Після закінчення кризи в галузі охорони здоров’я він буде перетворений в постійну Цільову групу з інфекційних захворювань і расових відмінностей.

Створити загальнонаціональну панель моніторингу пандемії, яку американці можуть перевіряти в режимі реального часу.

Розширення захисних заходів для прогнозування, запобігання і зниження загроз пандемії, в тому числі що виходять з Китаю.

Відновлення управління ради національної безпеки Білого дому з глобальної безпеки охорони здоров’я та біозахисту, спочатку створене адміністрацією Обами-Байдена.

Відновлення відносин з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Повторно запустити і посилити програму відстеження патогенів Агентства США з міжнародного розвитку – під назвою PREDICT.

Розширити штат співробітників Центру з контролю і профілактики захворювань, щоб “були очі і вуха”, включаючи відновлення офісу в Пекіні.

Реалізація політики щодо носіння масок.

Експерти сходяться на думці, що десятки тисяч життів можна врятувати, якщо американці надінуть маски. Обраний президент Байден продовжуватиме закликати, що:

кожен американець повинен носити маску, коли знаходиться поруч з людьми поза домом.

кожен губернатор повинен зробити це обов’язковою в своєму штаті.

“Як тільки нам вдасться подолати цю пандемію, ми повинні гарантувати, що мільйони американців, які страждають від довгострокових побічних ефектів COVID, не зіткнуться з більш високими страховими внесками або відмовою в медичному страхуванні. Адміністрація Байдена-Харріс буде працювати над зниженням витрат на охорону здоров’я і розширенням доступу до якісної і доступному медичному обслуговуванню за допомогою державного варіанту, аналогічного Medicare “, – йдеться в програмі.