У березні минув рівно рік відтоді, як українському бізнесу довелося пристосовуватися до нової реальності: роботи в умовах епідемії коронавірусу та карантинних обмежень.

Аналітики компанії YouControl проаналізували, які зміни відбулися за рік у бізнес-сегменті, чи вплинула епідемія на відкриття або закриття компаній та в яких секторах.

Дослідження, зокрема, базується на даних Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань осіб (ЄДР).

Ситуація з підприємствами

За даними YouControl, у 2020 році в Україні відкрилося майже 54 тисячі нових юридичних осіб (підприємств). І це на 20% менше, ніж у докризовому 2019 році (тоді розпочали роботу понад 67,5 тис. підприємств).

Понад 15,5 тис. відкритих у 2020 році підприємств вказали місцем реєстрації Київ. У Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській та Київській областях загалом відкрили майже 18 тисяч юридичних осіб. Найменше ж відкрили підприємств на Луганщині — менш ніж півсотні.

Найпопулярнішою сферою діяльності нових підприємств виявилося комплексне обслуговування об’єктів — ЖЕКів, ОСББ (Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) і таке інше. Таких підприємств в Україні за рік з’явилося майже 3,5 тисячі.

У YouControl зазначають, що після реформи сфери житлово-комунальних послуг у 2016 році кількість таких підприємств щороку збільшується.

На другому місці за розповсюдженістю – неспеціалізована оптова торгівля (понад 3,2 тис. юросіб).

За даними YouControl, за рік “коронакризи” закрилося “значно менше” юридичних осіб, “ніж можна було очікувати”.

Так, за рік припинили існування трохи більше 10 тисяч юросіб. Це на третину менше, ніж у 2019 році (тоді було понад 15 тисяч). Найбільше юросіб закрили у Києві (майже п’яту частину від загальної кількості).

У дослідженні вказано, що найбільше підприємств закрилося у червні та березні, інші місяці показали приблизно однакові показники закриття. Наголошується, що “червневий пік, радше за все, є наслідком локдауну”, оскільки “не всі підприємства змогли це витримати”.

Фізособи-підприємці

Що стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП), то там динаміка дещо інша.

У 2020 році розпочали свою роботу понад 247,5 тисяч ФОПів. Це майже на 5% менше, ніж у 2019 році. Падіння кількості зареєстрованих ФОП у 2020-му дослідники пов’язують, зокрема, і з карантинними обмеженнями.

Найбільша кількість ФОП протягом 2020 року зареєструвалася у Києві, найменша – на Луганщині та Кіровоградщині.

Найбільше ФОП (понад 31 тисяча) зареєструвалося у лютому. А у квітні, першому місяці після впровадження карантину, був зафіксований найбільший спад за 4 роки: зареєстрували лише 8 549 нових ФОПів.

Згодом уже не спостерігалося такого значного спаду, і до кінця 2020 року щомісяця реєструвалося близько 15-20 тисяч нових підприємців.

“Значної ваги під час локдауну набрали так звані сервіси доставки, які часто оформлюють своїх кур’єрів як ФОП із надання інших послуг. Активізувались сервіси із доставки продуктів, де контрагентами виступають роздрібні торговельні точки”, – йдеться в дослідженні.

У 2020 році закрилося ФОПів на 16% більше, ніж у 2019-му (232 тисячі проти 199,8 тис.). І з них більш ніж десята частина припинили свою діяльність у Києві.

Найбільше підприємців згорнули свою діяльність в грудні – майже 26,7 тисяч. А на другому місці – липень із понад 23 тис. ліквідованих ФОП.

“Значною мірою на скорочення кількості фізосіб-підприємців вплинули законодавчі фактори. Наприклад, прогнозоване урядом впровадження обов’язкового застосування РРО усіма ФОП із 1 січня 2021 року… Важливу роль зіграло і податкове навантаження… Водночас складно говорити, яка кількість ФОП була припинена саме через коронавірусні обмеження. На статистику радше вплинув комплекс факторів, і карантин – лише один із них”, – сказано в дослідженні.

В YouControl наголошують, що “говорити про кризу серед малого підприємництва наразі зарано”, оскільки станом на початок 2021 року в Україні були активними понад 1,9 млн ФОПів.