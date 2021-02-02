Фігурант кримінального провадження щодо ОАСК, голова суду Павло Вовк продовжує ігнорувати виклики до НАБУ і судові засідання щодо нього. Детективам довелося зачитувати клопотання про його відсторонення поки він їхав ліфтом, а про виклик до суду — йдучи за ним вулицею.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Як відомо, голова Окружного адміністративного суду Києва підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 255, ч3. ст. 27, ч1. ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 ККУ). У жовтні 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Відтоді він ігнорує виклики до НАБУ та ВАКС та двічі був оголошений у розшук.

У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.

У такий самий спосіб детективи вчинили й цього разу, але тепер із клопотанням про відсторонення Вовка з посади голови суду. Детективи зачитали судді текст клопотання вголос, упіймавши його у ліфті. Однак отримувати клопотання Вовк відмовився, стверджуючи, що він не є підозрюваним у цій справі.

Так само детективи сповістили Вовка про те, що у середу, 3 лютого, його викликають до ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід (обвинувачення клопотало про заставу). Задля цього детективам довелося ходити за Вовком вулицями.

Також НАБУ інформує, що надіслало генпрокурорці Ірині Венедиктовій проєкти клопотань до Вищої Ради правосуддя щодо дозволу на затримання фігурантів справи ОАСК.

Своєю чергою Венедіктова документи не розглядає, що, на переконання НАБУ, “підкріплює правовий нігілізм із боку підозрюваних, свідком якого є все суспільство”.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.