Сьогодні соцмережами прокотилася нова хвиля мемів з дідом Гарольдом, який приховує біль. Цього разу він опинився у команді кандидата в мери Києва, шоумена Сергія Притули з “Голосу”.

Інтернет-користувачі помітили, що на сайті Притули в розділі “Як можна допомогти команді” на одному фото зображений всім відомий герой мемів — дід Гарольд із посмішкою та повними болю очима.

Звісно, угорець Арата Андраш, чоловік з фото, що стали мемами, навряд чи б записався до команди Притули. Або хоча б знає щось про партію.

Пресслужба “Голосу” переконувала, що все так і мало бути – це лишень жарт і перевірка на “мемознавство”. Однак вебпрограміст #Букв пояснив, що дід Гарольд потрапив до команди через елементарну неуважність адміністраторів і розробників сайту. Підтверджується це і тим, що до вечора дід Гарольд зник з команди Притули. Так само таємничо, як і потрапив туди.

З усім тим, у соцмережах “Гарольд у Голосі” став вірусним і надихнув користувачів на хвилю дотепних жартів і мемів, дбайливо зібраних для вас #Буквами.

Деяких користувачів вибір члена команди обурив. Бо ж Гарольд, вірніше, Андраш, не тільки відвідував Росію, а й є обличчям одного з російських ТРЦ. До того ж він знімався у ролику з російськими зірками.

Як то кажуть: “Людоньки, прокиньтеся!”

Інші ж показували, що дід Гарольд непогано вписався у команду. Але все одно здається, що він ніби щось таке знає…

Дехто виказував пропозиції щодо того, ким ще команду можна було б доповнити:

А когось Гарольд надихнув настільки, що його навіть почали собі ставити на аватарки.

Здається, Гарольд за популярністю вже міг конкурувати Сергієм Притулою. Чи ні?

І в передвиборчу кампанію він вписався. Але ж в якому районі Києва живе людина з такими сумними очима?

І хоч Гарольд пробув у команді Притули вкрай недовго, у серцях користувачів він залишиться назавжди…

Нехай і не всіх.