Кожен з нас намагається знизити витрати різними способами: обмеживши себе в розвагах, покупці побутової техніки, відмовившись від всіляких делікатесів або розкоші у вигляді власного транспорту.

Економити зараз не тільки корисно, а й модно. Дівчата про це знають і намагаються менше витрачати грошей на косметику і доглядові засоби. Одні замінюють їх приготованими в домашніх умовах з підручних інгредієнтів, інші просто купують недорогі товари. Але хочеться ще й часу на процедури приділяти менше. Про маленькі хитрощі, здатні допомогти досягти бажаного, ми і розповімо в нашій статті.

Очищення

Про волосся піклуються і чоловіки, і жінки, тому всім відомо, що це не дешеве задоволення. Купуючи сухий шампунь можна трохи скоротити витрати. Він є прекрасною альтернативою звичайному, адже нанесення займає 10-30 секунд, замість середньостатистичних 40 хвилин, витрачених на миття та укладку. Один флакончик економить воду, електроенергію під час використання фена і ваш дорогоцінний час, який можна витратити на сон (його завжди так не вистачає вранці) або присвятити родині. Тим більше, на ринку представлені сухі шампуні з різними властивостями – з ними ви очистите пасма вдвічі швидше.

Відновлення

Ще один секрет збереження сімейного бюджету – засоби для реконструкції волосся, його лікування та захисту від зовнішніх факторів. Якісний догляд допоможе не витрачатися на походи до салону краси для проведення дорогих процедур. Зараз б’юті-індустрія не стоїть на місці й збагачує косметику тим, що використовують перукарі (екстракти рослин, вітаміни, кераміди, кератин, різні олії тощо).

Догляд

До речі, про олії. Хоча багато дівчат віддають перевагу багатокомпонентним сироваткам для волосся з розширеним спектром дії, є й ті, хто користується однокомпонентною продукцією. Наприклад, реп’яховою, мигдальною, кокосовою, касторовою і аргановою олією. Вони відмінно живлять стрижень локонів, зміцнюючи його структуру і поліпшуючи загальний стан. А ще готують пасма до укладки та забезпечують блиск і здоровий вигляд зачіски. Також на їхній основі корисно робити маски та обгортання, що зі свого боку зберігає чималу суму грошей.

За цим принципом можна доглядати за шкірним покривом. Якщо ваш супутник дерматокосметика, то ви зможете не витрачатися на дорогі препарати, замінивши їх на натуральні інгредієнти для догляду.

Сподіваємося, наші поради вбережуть ваш гаманець від зайвих витрат. Головне – економія повинна бути розумною, тому не забудьте поставити нагадування на останню п’ятницю листопада.

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