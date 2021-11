Про це йдеться у матеріалі видання Technology Review.

М’янма, березень 2021 року. Минув лише місяць після захоплення державної влади в країні військовими.

На відео, що транслювали через Facebook Live, можна побачити сотні людей, які протестують проти військового перевороту на вулицях М’янми. Відео набрало майже 50 000 поширень і понад 1,5 мільйона переглядів у країні з населенням трохи більше 54 мільйонів.

Експерти використовували ці кадри разом із сотнею інших живих стримів для відстеження ситуації в країні.

Але вже за день це саме відео знову багато разів з’являлося у соцмережах як начебто “лайвстрим” з місця подій.

У країні вирувала політична криза, але вже не було можливості зрозуміти, що з того правда, а що – ні.

У 2015 році 6 із 10 веб-сайтів М’янми, які мали найбільше число підписників у Facebook, належали авторизованим ЗМІ. За рік Facebook (який нещодавно змінив назву на Meta) запропонував глобальний доступ до Instant Articles, програми, яку видавці могли використовувати для монетизації свого контенту.

Тоді у топ-10 у місцевому сегменті Facebook залишилось лише два авторизованих видавці М’янми, а вже у 2018 році не залишилось жодного. Натомість там тепер переважили фейкові новини та клікбейтні сайти. У країні, де Facebook є синонімом Інтернету, низькопробний контент почав домінувати над усіма іншими джерелами інформації.

Саме під час цієї стрімкої деградації цифрового середовища М’янми у серпні 2017 року бойовики мусульманської етнічної меншини рохінджа здійснили напад на співробітників місцевих спецслужб. Після цього почалися репресії щодо рохіджа з боку поліції та військових, а фейкові новини та статті довкола цієї теми стали ще більш популярними в соцмережах. У таких новинах ішлось, як правило, про те, що мусульмани озброєні, що вони збираються у групи по 1000 осіб і вже причаїлися десь за рогом вулиці, готові нападати та вбивати.

Досі залишається нез’ясованим, чи ці фейкові новини продукувалися зацікавленими політичними силами, чи поширювалися як частина гарно оплачуваних замовлень. У будь-якому випадку, величезна кількість фейкових новин і клікбейт-сторінок сприяли ескалації і без того небезпечного протистояння на етнічному та релігійному ґрунті. Такі новини вплинули на громадську думку та загострили конфлікт, який, врешті-решт, призвів до загибелі 10 000 рохінджа та перетворив ще 700 000 осіб на біженців.

У 2018 році розслідування ООН визнало насильство та злочини проти рохінджа геноцидом та підтвердило, що Facebook відіграв у цьому “визначальну роль”.

За кілька місяців Facebook визнав, що недостатньо зробив для того, “аби запобігти використанню нашої платформи для розпалювання офлайн-насильства”.

Внутрішньокорпоративні документи компанії Facebook, оприлюднені її колішнею працівницей Френсіс Хауген, підтвердили те, про що громадські активісти говорили роками: Facebook використовує алгоритми посилення провокативного контенту, недостатньо модерує пости, за винятком тих, що націлені на аудиторію США та ЄС, а також сприяє поширенню агресивної риторики та дезінформації, що дестабілізуює ситуацію в країнах у всьому світі.

Але в цій історії не згадано один суттєвий момент. Facebook не просто посилює дезінформацію. Компанія сама її і фінансує.

Розслідування MIT Technology Review, що ґрунтується на оцінках експертів, аналізі даних і документах, виявило, що Facebook і Google платять мільйони рекламних доларів, щоб фінансувати клікбейт, що і призводить до занепаду інформаційних екосистем у всьому світі.

Анатомія клікбейт-ферми

Facebook запустив програму Instant Articles разом з кількома американськими та європейськими видавцями у 2015 році. Компанія тоді анонсувала програму як дієвий спосіб зменшити час завантаження статей та зручний для користувачів інструмент.

Цей крок вдало перехопив рекламні надходження, що йшли тоді Google. До Instant Articles статті, опубліковані на Facebook, спрямовувалися у браузер, де вони відкривалися на власному веб-сайті видавця. Постачальник реклами, зазвичай Google, потім заробляв на переглядах рекламних оголошень або кліках. За новою схемою статті відкриваються вже безпосередньо в додатку Facebook, де рекламні площі належать саме йому.

Instant Articles швидко втратили популярність серед провідних видавців. Для них виплати були недостатньо високими порівняно з іншими доступними формами монетизації. Але все інакше склалося для видавців Global South, яких Facebook залучив до програми в 2016 році. У 2018 році компанія повідомила, що виплатила 1,5 мільярда доларів видавцям і розробникам додатків. У 2019 році ця цифра сягла кількох мільярдів доларів.

До того часу Facebook мало зважав на якість видавців, які приєднуються до програми. Сама платформа також мало штрафувала користувачів за розміщення ідентичного контенту на сторінках Facebook – вона навіть стимулювала таку поведінку. Розміщення однієї і тієї ж статті на кількох сторінках може збільшити кількість користувачів, які натиснули на неї, та збільшити дохід від реклами.

Клікбейт-ферми у всьому світі скористалися цим недоліком як стратегією, яку вони продовжують використовувати і сьогодні.

Такі клікбейтні контори швидко з’явилися і в М’янмі. За допомогою привабливого та клікабельного контенту вони могли отримувати тисячі доларів на місяць від рекламних надходжень. Внутрішня документація Facebook, яка сплила у звіті від МІТ у жовтні, засвідчила, що компанії було відомо про цю проблему вже з 2019 року.

🔴Clickbait farm – You think of a few shady enterprises with 10s of staff? It's more like 1000s upon 1000s of solo entrepreneurs, from across the global south, leveraging tools costing a few $/month to automatically produce & blast content at scale. pic.twitter.com/DUMpApxCzq

Попри тиск від працівників компанії та незалежні рослідування, Facebook не дуже вдавалося протистояти таким зловживанням.

Згідно з тим самим звітом МІТ, ця проблема має тепер глобальний характер. З’явилися тисячі подібніх клікбейт-контор, особливо у країнах, де виплати Facebook забезпечують більший та сталіший прибуток, аніж інші підходи.

Винний у цьому і Google. Його AdSense програма, якою зловживали контори з Македонії та Косово, працювали з американською аудиторією напередодні президентських виборів 2016 року.

Ферма створює веб-сайт або кілька веб-сайтів для публікації переважно плагіату.

Ферма реєструє їх в Instant Articles та Audience Network, які вставляють рекламу в статті.

Потім ферма одночасно публікує ці статті в кластері з десятків сторінок Facebook.

Багато клікбейт-контор сьогодні монетизують свій контент за допомогю Instant Articles і AdSense, отримуючи відсоток від обох компаній. А оскільки алгоритми Facebook і YouTube просувають той контент, що притягує аудиторію, таким чином вони створили інформаційну систему, де контент, що стає вірусним на одній з цих платформ, почасти експлуатується і на іншій для більших охоплення та прибутків.

Google визнав згодом, що така поведінка порушує його політику, та прикрив усі подібні канали на YouTube.

Тим часом компанія впроваджувала нові програми монетизації, щоб отримати нові джерела доходу. Окрім Ad Breaks для відео, була IGTV Monetization для Instagram та реклама In-Stream для Live videos.

Розлідування MIT Technology Review виявило, що проблема зараз має глобальний характер. Клікбейт процвітає насамперед у країнах, де виплати Facebook забезпечують більший дохід, ніж інша доступна робота.

“Ми наполегливо працюємо, щоб захистити глядачів від клікбейту або оманливого контенту на наших платформах, і інвестуємо значні кошти в системи, призначені для просування авторизованої інформації”, – стведжує представник YouTube Айві Чой.

Клікбейт-ферми орієнтуються не лише на свої країни. Наслідуючи приклад Македонії та Косово, новітні оператори зрозуміли, що їм не обов’язково розуміти ані контекст країни, ані її мову, щоб отримувати дохід від політичних провокацій.

If this is wild – let's check out @google, who officially says it does not enable monetisation in Myanmar (too risky) but in practice turns a blind eye and finds no issue with making payments into Myanmar bank accounts 🤦‍♀️

The rules 👉https://t.co/vCdrTpkGbf https://t.co/gX2FbeIa00 pic.twitter.com/dYV3eJp2eH

— Victoire Rio (@riovictoire) September 20, 2021