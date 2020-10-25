В Україні тривають місцеві вибори. На дільницях з самого ранку вже проголосували прем'єр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков. А ось очільник Києва Віталій Кличко не зможе проголосувати, адже у нього нещодавно підтвердився COVID-19.

#Букви розповідають, хто вже проголосував.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проголосував на виборчій дільниці у Львові за місцем реєстрації. На виборчу дільницю у Львівському професійному коледжі спорту він прийшов з дружиною і дочкою.

За його словами, ці вибори – історична дата для України, тому що вони “проходять на новій адміністративно-територіальній основі, що дає змогу Україні рухатися далі: розвивати інфраструктуру, покращувати державні послуги, робити країну комфортнішою для людей”.

Фото: Денис Шмигаль

Спікер Ради Дмитро Разумков

Дмитро Разумков проголосувавна на дільниці, що знаходиться на вулиці Тургенєвській, 71 у Києві. Проте не брав участі в ініційованому президентом опитуванні.

Подружжя Зеленських

Президент України Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю разом зі своєю дружиною Оленою. Також вони взяли участь у всеукраїнському опитуванні, яке ініціював сам Зеленський.

Фото: #Букви

Журналісти мали змогу поставити кілька питань президенту, наприклад про зміну іміджу, на що Зеленський відповів: “Я, чесно кажучи, не розумію, про що ви говорите, відмовився від якогось іміджу або щось ще… Я той, хто я є, я – Володимир Зеленський, саме таким народився, таким став. І саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов’язки відповідно до Конституції України. Що стосується рейтингів, я ще раз вам хочу сказати – побачимо всі цифри”.

Він хотів продовжити відповідати, але в цей момент журналісти спробували поставити інші запитання, перебиваючи Зеленського.

У ситуацію втрутилася прессекретарка Юлія Мендель.

Мер Києва Віталій Кличко

Очільник Києва заявив, що не голосуватиме на виборах. Причина тому – коронавірус, яким він нещодавно захворів.

Митрополит ПЦУ Епіфаній

Прийшов проголосувати і голова Православної церкви України – митрополит Епіфаній.

“Дякуймо Господу і нашим захисникам Батьківщини, що ми можемо безперешкодно, свобідно та з надією у серці робити свій вибір. Такої можливості не мали мільйони українців, які століттями виборювали незалежність для нашої держави. Позбавлені права вільного голосу і наші співвітчизники на окупованих територіях Криму і Донбасу. Тож цінуючи те, що маємо, робімо свій вибір з любов’ю до України”, – зазначив митрополит.

Кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула

Сергій Притула разом із дружиною Катериною проголосували на одній з виборчих дільниць столиці.

Сергій Притула висловив жаль, що чинний міський голова захворів на COVID-19: “Я бажаю йому швидкого одужання. І побачимось у другому турі”.

Подружжя Порошенків

П’ятий президент України, лідер партії ”Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом с дружиною Мариною, яка є кандидатом в депутати Київської міської ради, вже проголосували на місцевих виборах.

Голова ВГО “Солідарна Молодь” Дінара Габібулаєва

Голова “молодіжки” “Європейської Солідарності” Дінара Габібулаєва не змогла проголосувати на виборах.

“Змінивши місце голосування та отримавши повідомлення про зміну на дільниці мене у списках не знайшли. Помилка кажуть. Проголосуйте сьогодні обов’язково, ми маємо показати європейську відповідальність! Мій голос пропав – ваш не має!”

Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук проголосувала на виборах, взяла участь в опитуванні від Зеленського і двох екзит-полах.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко також проголосував на своїй дільниці у Києві.

“Сподіваюсь, що місцеві громади отримають гідних представників у владі”, – зазначив він.

Олег Ляшко

“Виконав громадянський обов’язок”, – написав у соцмережі голова Радикальної партії Олег Ляшко.

#Букви слідкують за тим, як проходять вибори в Україні.