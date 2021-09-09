У середу, 8 вересня, закінчився юдейський Новий рік, Рош га-Шана, на святкування якого до Умані зазвичай приїжджають паломники-хасиди.

#Букви розповідають, як пройшло святкування цього року.

Паломники приїжджають до Умані, тому що тут розташована могила цадика Нахмана – одного із засновників брацлавського хасидизму. Віруючі вважають, що кожен з них хоча б раз у житті повинен побувати в цьому місці.

Хасиди збираються по секторам біля синагог. Там вони дудять у шофар – порожнистий баранячий ріг. Звук шофара означає, що людина повинна подумки озирнутися на минулий рік, згадати свої помилки і проаналізувати свої вчинки.

Також з Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і покаяння, які закінчуються головним іудейським святом Йом-Кіпур (“Судний день”), тому усі паломники постійно моляться та ходять з молитовниками.

Крім того, у свято прийнято збиратися на березі водойми та вивертаючи кишені викидати в воду крихти що залишилися в них.

На вулицях патрулюють поліцейські. Правопорядок забезпечують понад 600 поліцейських і понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Загалом ситуація у останній день Рош га-Шана була спокійною.