Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Я завжди орієнтуюся на категорію з найменшим рівнем. Це на непрацездатних, пенсіонерів. Тому що від нього залежні всі доплати, які ми зараз будемо перераховувати, пенсії… У цьому році ми зробили вже декілька підвищень. Ми зробили 1 січня, коли піднімалася мінімальна зарплата. Ми зробили у березні індексацію для 8 мільйонів людей”, – заявила вона.

За словами очільниці відомства, у липні буде перераховано прожитковий мінімум для осіб, яким належать доплати, надбавки – наприклад, шахтарям або дітям війни.

“Там є багато різних надбавок, доплат до пенсій, які розраховуються від прожиткового. І також підвищуються пенсії деяким категоріям пенсіонерів”, – наголосила Лазебна.

Міністерка зазначила, що загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень з 1 січня по 30 червня. З липня по кінець листопада він має зрости до 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривні.