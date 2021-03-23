Відповідне листування нардепа зафільмував журналіст Андрій Дзиндзя.

Журналіст зафіксував листування Качури з контактом “Микита ТГ Підписники”. Суть розмови співрозмовників зводиться до плану щодо накрутки підписників в Telegram. Ймовірно, може йтися про власний каналі нардепа “ПРАВДА КАЧУРИ”, де наразі 5,8 тисячі підписників.

Наводимо розшифровку діалогу:

Микита ТГ Підписники: Якщо брати, наприклад, 1000 ботів, то за рік відписка буде 5-10% на місяць по мінімуму, а так і до 15% може бути. Там різна логіка працює, залежить від технічного способу виконання.

Микита ТГ Підписники (відповідаючи на повідомлення Олександра Качури з текстом “Розробіть”): Тоді зроблю так само як робив на місяць, з урахуванням, щоб тримався обсяг.

Микита ТГ Підписники: Скажіть, скільки хочете, щоб було за місяць і яке кінця року?

Олександр Качура: Близько 15 тисяч. 20 постійно.

Після цього Качура привітав співрозмовника 4 березня, той не відповів. У день, коли листування була зафіксована, співрозмовник привітався і уточнив, чи є актуальною ще інформація по накрутці пошукових роботів.