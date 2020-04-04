Як Каліфорнії вдалося стримати масштабне поширення COVID-19?

Каліфорнія і Нью-Йорк є найбільш постраждалими від коронавірусу COVID-19 штатами США. При цьому, Каліфорнії вдалося стримати масштабне поширення.

Про це пише CNN.

Кілька тижнів тому губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом видав перші в Сполучених Штатах обов’язкові обмеження, згідно з якими майже 40 мільйонів жителів штату повинні залишатися вдома, щоб допомогти боротися зі спалахом.

За даними Covid Tracking Project, в Каліфорнії і Нью-Йорку – найбільш постраждалих штатів країни – в перший тиждень березня було зареєстровано приблизно однакову кількість випадків захворювання на коронавірус.

До п’ятниці в Каліфорнії було 11 889 випадків (264 смерті), а в Нью-Йорку майже в 10 разів більше – 102 985 випадків (2935 смертей).

На початку березня представники охорони здоров’я в Північній Каліфорнії рекомендували компаніям дозволити співробітникам працювати вдома, а також призупинити несуттєві поїздки. Велика частина підприємств такі, як Google, Apple, Salesforce та інші, вже 5-го березня перевели своїх співробітників на віддалену роботу.

В рамках одного з найсуворіших заходів, з 16 березня майже сім мільйонів осіб по всій Північній Каліфорнії також обмежили своє перебування поза домом.

Медичні заклади, продуктові магазини, заправки, банки та служби доставки їжі залишалися відкритими. Громадський транспорт також продовжував курсувати, але використовується тільки для необхідних поїздок.

Станом на п’ятницю Сан-Франциско повідомив про 497 підтверджених інфекціях та сім смертельних випадках від коронавірусу. І хоча доступність тестування як і раніше набагато нижче, ніж хотілося б офіційним особам, щоденний підрахунок порівняно з іншими великими міськими центрами є ознакою того, що ранні дії у другому найбільш густонаселеному місті країни вплинули.

З 19 березня в штаті ще посилили заходи обмеження, тепер каліфорнійці не повинні виходити з дому, за винятком крайньої необхідності. Магазини, аптеки, автозаправні станції, фермерські ринки, продовольчі банки, міні-маркети і ресторани доставки залишаються відкритими. Як і банки, органи місцевого самоврядування, які надають послуги та правоохоронні органи.

Штат Нью-Йорк не вводив обмежень до 20 березня. У п’ятницю департамент охорони здоров’я округу Лос-Анджелес повідомив про 4566 випадків захворювання, 89 з яких закінчилися смертельним результатом.