Про це повідомляють #Букви.

Впродовж жовтня, останнього місяця перед виборами президента США, люди, що вірять у масштабну конспірологічну теорію QAnon, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені чимало демократів і зірок-прихильників Сатани, провели одразу два івенти.

Один з них, Марш в Голлівуді, позиціонували як протест проти педофілії. Його організатори не висловлювали відкрито про приналежність до QAnon, але просували ті самі дезінформаційні меседжі.

Інша подія, “Q Con Live”, відбулася у конференц-залі на курорті в Скоттсдейлі, штат Аризона. У ній взяли участь найзахопленіші учасники QAnon.

За словами репортера CNN Доні О’Саллівана, який брав участь в обох заходах, їх можна було б розцінювати як “масові забрання, які допомогли б обрати президента”.

“Обидва івенти показали, що для багатьох прихильників QAnon це — не просто сукупність теорій змови. Для них це спосіб відволіктися від невдач президента, якого вони розглядають як героя боротьби з всеосяжним лиходієм, самоствердитися, поставивши його критиків та політичних опонентів на місце цих лиходіїв. Так не потрібно звертати увагу на цілком реальні проблеми США, такі як COVID-19 та системний расизм”, — вважає О’Салліван.

Марш у Голлівуді

10 жовтня у Лос-Анджелесі відбувся марш “Врятуй дітей”, в якому взяли участь близько 100 осіб. Примітно, що організація зі сторічною історією SaveTheChildren не мала стосунку до заходу. Прихильники QAnon присвоїли собі назву організації, поширюючи свої ідеї мережі з тегами #SaveTheChildren або #SaveOurChildren.

Рятувати дітей, на думку послідовників QAnon, необхідно від деяких відомих особистостей та демократів, зокрема, опонента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена.

На мітингу можна було побачити і відповідні плакати з зображенням американського лідера.

Написи на плакаті: “Педофіли, вас попередили!”, “І я маю на увазі тебе, Голлівуд”, “#Врятуй _дітей”.

Благодійна організація “Врятуй дітей” публічно відхрестилася від цього заходу. Інші організації, що займаються захистом дітей, заявили, що теорії змови на кшталт цієї створюють небезпеку, бо відвертають увагу від реальної проблеми експлуатації дітей.

Чимало учасників заходу виявилися прихильниками Трампа, деякі носили капелюхи з лозунгом кампанії президента Make America Great Again (“Зробимо Америку знову великою”).

Організатор заходу у коментарі О’Саллівану зазначали, що вони мають на меті тільки захист дітей і не пов’язані з QAnon. При цьому на сторінках організаторів мітингу у соцмережах можна знайти репости дописів про цю конспірологічну теорію. Про цю саму мету казали і учасники мітингу.

“Кілька учасників маршу поставили мені дуже гарне запитання: “Що поганого в бажанні врятувати дітей?” Звичайно, відповідь — “абсолютно нічого”. Експлуатація дітей реальна (хоча реальність її сильно відрізняється від тієї, яку просуває QAnon) і огидна. Однак огидним є також те, як QAnon використовує справжню стурбованість людей з цього приводу для розповсюдження фейкової інформації”, — пише він.

Зустріч в Аризоні

Другий івент, Q Con Live, вже був безпосередньо пов’язаний з QAnon. Цей захід, а думку Саллівана, демонструє те, як прихильники QAnon охопили і поширюють чимало інших теорії змови, що, здавалося б, не пов’язані між собою.

Зокрема, ведучі заходу приділили чимало хвилин засудженню тих, хто носить захисні маски, називаючи масочний режим способом контролювати людей, а маски — символом підпорядкування.

Присутні в залі (крім журналістів, які не могли інтерв’ювати учасників і були зобов’язані придбати квиток) не носили маски. При цьому чимало з присутніх мали символіку Трампа та QAnon.

Учасники Q Con Live обговорювали як власне теорію змови, так і необхідність переобрання Трампа і взяття під варту Гіларі Клінтон та інших політиків.

Як з’явилася теорія QAnon і як вона збирає прихильників?

Ідеї QAnon

Теорія змови з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Вона пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних.

Грандіозну змову педофілів, до якої нібито причетні Гілларі та Білл Клінтонів, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї та чимало інших відомих осіб нібито мав намір розслідувати спецпрокурор Роберт Мюллер, а офіційна тема його розслідування (можливе втручання у вибори, яке призвело до обрання Трампа) — лише прикриття.

На підтвердження своїх слів Q неодноразово публікував різні “докази” — фото з літака Трампа чи анонси його майбутніх дописів.

Прихильники QAnon

Наразі теорія змови QAnon є однією з найбільших теорій змови сучасності. Хоча не існує перевірених оцінок кількості підписників QAnon у всьому світі, дослідження CNN засноване на вивченні пов’язаних з QAnon сторінок Facebook свідчить про залучення щонайменше 12,8 мільйона осіб станом на останній тиждень вересня.

QAnon не має керівництва чи структури. Сьогодні його прихильники поєднують наявні теорії змови та розробляють нові. Таким чином, спільнота поширює як теорію про “глибоку державу” педофілів, так і, наприклад, інформацію про нібито небезпеку поширення коронавірусу через 5 чи про те, що пандемії коронавірусу не існує.

Вони використовують для упізнавання один одного одяг з літерою Q та абревіатуру WWG1WGA (Where we go one, we go all — Де один, там ми всі) у Мережі. Прихильниками теорії змови є й деякі відомі особистості, як автор гри Minecraft, шведський програміст Маркус Перссон.

Послідовників QAnon не відлякує ані те, що у розслідуванні Мюллера немає жодного слова про теорію, ані те, що особа, навколо якої вона утворилася, вже понад рік не публікує дописів, а його останні містять нісенітницю (це вважають за шифри), ані те, що дата початку реалізації “плану” невідома.

Примітно, що попри це все QAnon знайшла прибічників і далеко за межами США. Австралієць Джитарт Джадея, який два роки був прихильником теорії, розповів CNN, що його затягнуло туди через інтерес до американської політики, яка “схожа на авіакатастрофу” і не така нудна, як в інших країнах.

Джадея пояснив, що занурився у дописи Q, а потім і дописи з інтерпретацією від його прихильників, перебуваючи у стані глибокої депресії.

За його словами, QAnon агітатори діяли за однаковою тактикою: надаючи мінімум фактичної інформації вони розмитими формулюваннями пояснювали твердження Q, ніби підтверджуючи їхню правдивість і надаючи їм значущості. До цієї роботи було залучено чимало відомих на Youtube і Reddit осіб.

Це все, за словами Джадея, допомогло йому відволіктися, але згодом він почав усвідомлювати, що це відриває його від реальності.

“Я думаю, що зовні це здавалося, що [QAnon] дав мені затишок. Я не усвідомлював того підлого впливу, який він чинив на мене, тому що було дуже підступно, як це повільно відключало мене від реальності”, — розказує він.

Експерти стверджують, що люди доволі часто звертаються до теорій змови у кризові часи. На думку деяких спеціалістів, QAnon полює на вразливих людей, які в деяких випадках можуть страждати проблемами психічного здоров’я, тож неможна вважати це теорією змови.

“Я вважаю помилкою стверджувати, що QAnon – це теорія змови. Це спільнота людей, яка радикалізує їх у світогляді, що по суті відриває їх від реальності”, — вважає Тревіс Вью, дослідник теорії змови

QAnon та Росія

У серпні 2020 року агентство Reuters, посилаючись на дані дослідників Alethea Group Сінді повідомило, що російські урядові організації відіграють невелику роль у поширенні теорії змови, які просувує QAnon, проте їхній вплив зростає.

Спеціалісти, що вивчають QAnon з 2017 році, зазначать, що в перші дні зв’язків теорії з Росією помічено не було, проте коли серед її прихильників почали з’являтися нові теми, а Дональд Трамп став постійним фігурантом розповідей, контент про це почали поширювати пов’язані з Кремлем акаунти у соцмережах.

Зокрема, за словами Мелані Сміт, що працює у фірмі аналізу соціальних мереж Graphika, у 2019 році вже видалені акаунти в Twitter під контрольні “Агентству інтернет досліджень” (так звана російска ферма тролів) активно поширювали дописи з тегами #QAnon і гаслом руху #WWG1WGA.

У 2020 році висвітленням діяльности прихильників QAnon почали займатися провладні російські видання RT.com та Sputnik. Експерт з дезінформації Alethea Group Сінді Отіс заявила, що ці ЗМІ поширювали це з посилом про те, що “США розвалюється” і “в американському суспільстві великий розкол”.

Фахівці Graphika зазначають, що QAnon взяли це до відома і почали поширювати інформацією з російських джерел. На початку цього року RT був 23-м найбільш часто використовуваним сайтом у спільноті. У серпні він піднявся на 12 сходинку.

Реакція платформ у Мережі і правоохоронців

Прихильники QAnon, захопившись цією теорією, можуть вчинити злочини, мотивуючись ідеями Q, вважають правоохоронці. У травні 2019 року ФБР публічно попереджало, що теорії змови, такі як QAnon, можуть “дуже ймовірно” мотивувати злочинну та іноді насильницьку діяльність.

Також QAnon був названий ФБР потенційним підбурювачем до внутрішнього тероризму, а послідовникам інкримінується загроза терору, вбивства та інші злочини.

У зв’язку з цим соцмережі намагаються вести боротьбу з розповсюдженням теорії. Наприклад, Reddit заборонив популярний субредіт QAnon. Twitter влітку 2020 року інформував, що видалив понад 7 тисяч пов’язаних з QAnon облікових записів. Facebook напередодні оголосив, що заборонить будь-які сторінки, групи чи акаунти в Instagram, що представляють QAnon. Днями доєднався і YouTube. Платформа заявила, що заборонятиме контент про теорії змови, який загрожує або переслідує людину чи групу.

Однак всі ці кроки не дозволяють повністю заборонити QAnon чи інші небезпечні теорії, кажуть експерти. Дослідник теорії змови Тревіс В’ю переконаний, що прихильники теорій мають дуже високу мотивацію і введуть, як вони вважають, певну інформаційну війну. Тому зараз, на третьому році існування QAnon, запропоновані соцмережами заходи можуть не бути вдалими.

Як Трамп реагує на QAnon?

Американський лідер не просуває QAnon, проте у коментарях ЗМІ підтримує QAnon.

Зокрема днями в етері телеканалу з NBC News у бесіді з телеведучою Саванною Гатрі, яка вимагала, аби президент визнав, що прихильники теорії розповсюджують брехню, Трамп заявив, що “нічого не знає про QAnon”.

Ведуча заперечила, що вже розповіла йому про теорію те, що необхідно знати. Трамп у відповідь на це парирував, що не може вважати фактом те, що йому розповідають.

Примітно, що людей із символікою QAnon можна побачити на численних фото з передвиборних мітингів президента:

Попри це, Трамп стверджував, що все, що він знає про рух, учасники якого нерідко відвідують його акції, це те, що “вони проти педофілії”.

Коментуючи питання щодо QAnon, Трамп заявляв, що чув, що прихильники теорії симпатизують йому і він “цінує це”.

Також Трамп відгукався про QAnon так: “Я чув, що це люди, які люблять нашу країну, і їм просто не подобається її бачити”.