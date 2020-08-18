Репер і кандидат у президенти США Каньє Вест, який контактує з Дональдом Трампом, може бути використаний для того, щоб переманити темношкірих виборців його опонента Джо Байдена.

Таку думку в статті для видання Vox висловив політичний оглядач Ділан Скотт.

Журналіст зазначив, що Вест неодноразово публічно заявляв про свої плани брати участь у президентських перегонах, однак не було ясно, чи говорив він серйозно.

Протягом останніх років Вест зблизився з Трампом. Мали місце і неодноразові зустрічі: наприклад, зустріч перед інавгурацією Трампа, а також зустріч, заявлена ​​як бесіда про реформу кримінального правосуддя. До того ж Вест носив на публіці кепку з передвиборчим гаслом Трампа на виборах 2016 року — Make America Great Again.

До моменту, коли Вест оголосив, що дійсно балотуватиметься в президенти, і почав спроби внести своє ім’я до виборчих бюлетенів, терміни подачі документів у багатьох штатах (Техас, Північна Кароліна, Флорида, Мічиган і ін.) вже минули.

Цей факт ставить під сумнів його шанси на перемогу і схиляє експертів до думки про те, що його президентська кампанія — рекламний хід.

“Спочатку я подумала: “Ну ось і знову, ще один рекламний хід Веста. Я досы вважаю, що це частково рекламний хід. Я не думаю, що Каньє вірить, що зможе перемогти”, — зазначила Лакейта Боннетт-Бейлі, професорка Університету штату Джорджія і авторка книги “Пульс народу: політична реп-музика і чорна політика”.

Рівень підтримки Веста та стратегія Трампа

За прогнозами експертів FiveThirtyEight 2020 року, цього року Вісконсин буде одним з вирішальних штатів для визначення переможця виборів. Вест подав документи для участі в виборах у Вісконсині першого ж тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що республіканці допомагали Весту зі збором підписів для участі у виборах. За даними Washington Post, республіканські активісти брали участь в зборі голосів за Веста щонайменше в п’яти штатах, серед них — Вісконсин.

Зараз демократи оскаржують право Веста з’явитися у виборчих бюлетенях штату і найближчими тижнями справа, швидше за все, стане предметом судового розгляду.

Опитування, наявні на сьогодні, показують, що рівень підтримки Веста є вкрай невисоким. За даними опитування Politico/Morning Consult тільки 2% зареєстрованих виборців заявили, що підтримують його.

Скотт зауважує, що невисокою є і підтримка серед темношкірих і молодих виборців, яким, як, ймовірно, припускав Трамп або його кампанія, кандидатура Веста мала сподобатися. За нього готові віддати голос 2% опитаних темношкірих виборців і 6% виборців покоління Z (народилися після 1996 року).

Сам Вест в інтерв’ю Forbes у відповідь на питання, чи пов’язана його участь у виборах з метою зниженням шансів Джо Байдена на перемогу, заявив: “Я цього не заперечую”.

Опитані Скоттом експерти висловили думку, що якщо стратегія Трампа справді полягала в тому, щоб переманити темношкірих виборців Байдена за допомогою Веста, то вона була в корені неправильною і будувалася на упередженому ставленні до темношкірих виборців.

“Вони діють, виходячи з припущення, що чорні люди будуть голосувати за будь-яку чорну людину, ви просто маєте поставити її перед ними. Це несерйозне ставлення до чорних”, — сказав Хасан Джеффріс, професор історії Університету штату Огайо.

За даними видання Daily Beast, деякі з помічників Трампа висловлюють побоювання з приводу того, що план може мати неприємні наслідки.

До того ж експерти припускають, що самого факту, що Вест у контакті з Трампом, вже достатньо, щоб відлякати від репера більшість темношкірих виборців.