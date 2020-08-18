Таку думку в статті для видання Vox висловив політичний оглядач Ділан Скотт.
Журналіст зазначив, що Вест неодноразово публічно заявляв про свої плани брати участь у президентських перегонах, однак не було ясно, чи говорив він серйозно.
Протягом останніх років Вест зблизився з Трампом. Мали місце і неодноразові зустрічі: наприклад, зустріч перед інавгурацією Трампа, а також зустріч, заявлена як бесіда про реформу кримінального правосуддя. До того ж Вест носив на публіці кепку з передвиборчим гаслом Трампа на виборах 2016 року — Make America Great Again.
До моменту, коли Вест оголосив, що дійсно балотуватиметься в президенти, і почав спроби внести своє ім’я до виборчих бюлетенів, терміни подачі документів у багатьох штатах (Техас, Північна Кароліна, Флорида, Мічиган і ін.) вже минули.
Цей факт ставить під сумнів його шанси на перемогу і схиляє експертів до думки про те, що його президентська кампанія — рекламний хід.
“Спочатку я подумала: “Ну ось і знову, ще один рекламний хід Веста. Я досы вважаю, що це частково рекламний хід. Я не думаю, що Каньє вірить, що зможе перемогти”, — зазначила Лакейта Боннетт-Бейлі, професорка Університету штату Джорджія і авторка книги “Пульс народу: політична реп-музика і чорна політика”.
Рівень підтримки Веста та стратегія Трампа
За прогнозами експертів FiveThirtyEight 2020 року, цього року Вісконсин буде одним з вирішальних штатів для визначення переможця виборів. Вест подав документи для участі в виборах у Вісконсині першого ж тижня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що республіканці допомагали Весту зі збором підписів для участі у виборах. За даними Washington Post, республіканські активісти брали участь в зборі голосів за Веста щонайменше в п’яти штатах, серед них — Вісконсин.
Зараз демократи оскаржують право Веста з’явитися у виборчих бюлетенях штату і найближчими тижнями справа, швидше за все, стане предметом судового розгляду.
Опитування, наявні на сьогодні, показують, що рівень підтримки Веста є вкрай невисоким. За даними опитування Politico/Morning Consult тільки 2% зареєстрованих виборців заявили, що підтримують його.
Скотт зауважує, що невисокою є і підтримка серед темношкірих і молодих виборців, яким, як, ймовірно, припускав Трамп або його кампанія, кандидатура Веста мала сподобатися. За нього готові віддати голос 2% опитаних темношкірих виборців і 6% виборців покоління Z (народилися після 1996 року).
Сам Вест в інтерв’ю Forbes у відповідь на питання, чи пов’язана його участь у виборах з метою зниженням шансів Джо Байдена на перемогу, заявив: “Я цього не заперечую”.
Опитані Скоттом експерти висловили думку, що якщо стратегія Трампа справді полягала в тому, щоб переманити темношкірих виборців Байдена за допомогою Веста, то вона була в корені неправильною і будувалася на упередженому ставленні до темношкірих виборців.
“Вони діють, виходячи з припущення, що чорні люди будуть голосувати за будь-яку чорну людину, ви просто маєте поставити її перед ними. Це несерйозне ставлення до чорних”, — сказав Хасан Джеффріс, професор історії Університету штату Огайо.
За даними видання Daily Beast, деякі з помічників Трампа висловлюють побоювання з приводу того, що план може мати неприємні наслідки.
До того ж експерти припускають, що самого факту, що Вест у контакті з Трампом, вже достатньо, щоб відлякати від репера більшість темношкірих виборців.
“Єдине питання, яке має значення, і на яке ніхто не знає відповіді: чи є значна кількість виборців в штатах на полі битви, які планували голосувати за Джо Байдена, але тепер голосуватимуть за підтриманого Трампом 40-річного репера? Я скептично ставлюся до позитивної відповіді на це питання”, — зазначив Ден Пфайфер, колишній помічник Барака Обами.
- Нагадаємо, 5 липня американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- 9 липня Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.
- 22 липня стало відомо, що Вест не зміг зареєструватися кандидатом в президенти в штаті Південна Кароліна, де провів передвиборний мітинг.
- Згодом стало відомо, що Каньє Весту можуть висунути звинувачення у підробці підписів для участі у виборах. У його рідному штаті визнали недійсними майже половину підписів на його підтримку.