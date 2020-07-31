Журналістка та телеведуча Яніна Соколова оприлюднила скріншоти листування із представницею посадовця "Укрзалізниці", що стосувалася питання написання замовного матеріалу про нього.

Скріншоти опубліковано на Facebook-сторінці Соколової.

Згідно з історією листувань, до Соколової звернулася така собі Діана Макієва. Жінка назвалася прессекретаркою Романа Веприцького. Згідно з інформацією на сайті “УЗ”, Веприцький є в.о. члена правління АТ “Укрзалізниця”. У своєму повідомленні Макієва називає його керівником відділу інфраструктури “УЗ”.

Зі змісту повідомлень Макієвої випливає, що вона має на меті домовитись із журналісткою про написання матеріалу на користь Веприцького.

“Хотіла поцікавитися, можливо, вашому виданню буде цікаво написати про нього статтю, він може дати коментарі, інсайти, інтерв’ю”, — написала вона.

Також співрозмовниця Соколової підтвердила, що готова вести перемовини з приводу того, скільки ця “послуга” може коштувати:

Макієва пояснила, що контакти журналістки отримала він знайомої, а із Веприцьким співпрацює не так давно. Також вона дала посилання на свою сторінку в соцмережі.

Соколова відмовила співрозмовниці, зазначивши, що ніколи не буде робити замовних матеріалів.

Коментуючи те, що сталося, Соколова звернулася до члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергія Лещенка.

“Дякую за реформу “Укрзалізниці” і цінних некорумпованих кадрів-реформаторів у команді”, — написала вона.