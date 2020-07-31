Скріншоти опубліковано на Facebook-сторінці Соколової.

Згідно з історією листувань, до Соколової звернулася така собі Діана Макієва. Жінка назвалася прессекретаркою Романа Веприцького. Згідно з інформацією на сайті “УЗ”, Веприцький є в.о. члена правління АТ “Укрзалізниця”. У своєму повідомленні Макієва називає його керівником відділу інфраструктури “УЗ”.

Зі змісту повідомлень Макієвої випливає, що вона має на меті домовитись із журналісткою про написання матеріалу на користь Веприцького.

“Хотіла поцікавитися, можливо, вашому виданню буде цікаво написати про нього статтю, він може дати коментарі, інсайти, інтерв’ю”, — написала вона.

Скріншот: Яніна Соколова / Facebook

Також співрозмовниця Соколової підтвердила, що готова вести перемовини з приводу того, скільки ця “послуга” може коштувати:

Скріншот: Яніна Соколова / Facebook

Макієва пояснила, що контакти журналістки отримала він знайомої, а із Веприцьким співпрацює не так давно. Також вона дала посилання на свою сторінку в соцмережі.

Скріншот: Яніна Соколова / Facebook

Соколова відмовила співрозмовниці, зазначивши, що ніколи не буде робити замовних матеріалів.

Скріншот: Яніна Соколова / Facebook

Скріншот: Яніна Соколова / Facebook

Коментуючи те, що сталося, Соколова звернулася до члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергія Лещенка.

“Дякую за реформу “Укрзалізниці” і цінних некорумпованих кадрів-реформаторів у команді”, — написала вона.