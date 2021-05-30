Про це розповідають #Букви.
Так, із самого ранку із Днем Києва привітав президент України Володимир Зеленський.
Очільник держави вважає українську столицю особливою. На думку Зеленського, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє.
“Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: “Люблю тебе, старенький!” З днем народження, Києве!” – зазначив Зеленський.
Мер столиці Віталій Кличко у своєму привітанні сказав, що “Київ у нас найкращий”.
Як раніше повідомлялося на сайті КМДА, на сьогодні у столиці заплановано понад 150 заходів, близько 50 з них – спортивні змагання та турніри.
Святкування Дня Києва розпочалося із вітрильної регати на Річковому вокзалі. Завершилася вона о 16:00.
Крім того, у столиці відбувся 28-й спортивний благодійний “Пробіг під каштанами”. Цьогоріч участь у благодійному пробігу взяли понад 11 тисяч людей.
Фото: КМДА
30 травня на Співочому полі відбудеться музичний захід Kyiv fan fest за участі українських зірок.
- Раніше повідомлялося, що сьогодні із 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний “Пробіг під каштанами”. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.