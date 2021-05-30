Сьогодні, 30 травня, жителі та гості столиці святкують День Києва.

Про це розповідають #Букви.

Так, із самого ранку із Днем Києва привітав президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави вважає українську столицю особливою. На думку Зеленського, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє.

“Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: “Люблю тебе, старенький!” З днем народження, Києве!” – зазначив Зеленський.

Мер столиці Віталій Кличко у своєму привітанні сказав, що “Київ у нас найкращий”.

Як раніше повідомлялося на сайті КМДА, на сьогодні у столиці заплановано понад 150 заходів, близько 50 з них – спортивні змагання та турніри.

Святкування Дня Києва розпочалося із вітрильної регати на Річковому вокзалі. Завершилася вона о 16:00.

Крім того, у столиці відбувся 28-й спортивний благодійний “Пробіг під каштанами”. Цьогоріч участь у благодійному пробігу взяли понад 11 тисяч людей.

Фото: КМДА

30 травня на Співочому полі відбудеться музичний захід Kyiv fan fest за участі українських зірок.