Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива.

Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.

Історія пандемії коронавірусу все ще пишеться. Але на цьому ранньому етапі вже можна говорити про моменти, коли деякі рішення могли б зменшити масштаби спалаху, який ми в даний час переживаємо.

Можливо, ви чули про те, що китайська влада заперечували, що вірус може передаватися від людини до людини, поки не стало надто пізно. Але, ймовірно, ви не чули про те, наскільки рішуче, голосно і неодноразово китайський уряд наполягав на цьому.

У певний момент в кінці 2019 року: коронавірус перейшов від якогось виду тварин до людини. Швидше за все, це сталося на китайському ринку живих тварин.

6 грудня: згідно з дослідженням медичного журналу The Lancet, виявилися перші симптоми у першого ідентифікованого пацієнта. Через 5 днів після початку хвороби його 53-річна дружина, яка не відвідувала ринок, також перенесла пневмонію і була госпіталізована. Тобто, вже у другий тиждень грудня лікарі з Ухані виявили випадки, які свідчать про те, що вірус передається від однієї людини до іншої.

21 грудня: Уханські лікарі почали помічати “ряд випадків пневмонії з невідомим збудником”.

25 грудня: у медичного персоналу в двох лікарнях в Ухані почали підозрювати зараження вірусною пневмонією, їх відправили на карантин. Це додатковий доказ передачі вірусу від людини людині.

У якийсь момент в кінці грудня: в лікарнях Ухані почало зазначатися “експоненціальне зростання” кількості захворювань, які не могли бути пов’язані з ринком морепродуктів.

30 грудня: доктор Лі Веньлян відправив повідомлення групі інших лікарів, попереджаючи їх про можливий спалах хвороби, що нагадує важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС), і закликав їх вжити захисних заходів проти інфекції.

31 грудня: Муніципальна комісія охорони здоров’я Уханя заявила: “До сих пір в ході розслідування не було виявлено явної передачі вірусу від людини до людини, також не було ніякого зараження медичного персоналу”. Але це суперечило переконанню лікарів, які працювали з пацієнтами в Ухані, і на той момент два лікарі вже підозрювалися в зараженні вірусом.

Лише через три тижні після того, як лікарі вперше почали помічати випадки захворювання, Китай зв’язався зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Експерт з громадської охорони здоров’я і колишній співробітник Шанхайського центру з контролю і профілактиці захворювань Тао Ліна заявила газеті South China Morning Post: “Я думаю, що ми (зараз, – ред.) цілком здатні побороти його (спалах, – ред.) на початковому етапі, враховуючи систему контролю захворювань в Китаї, здатність справлятися з надзвичайними ситуаціями та підтримку клінічної медицини”.

1 січня: Бюро громадської безпеки Ухань викликало доктора Лі Веньляна, звинувативши його в “розповсюдженні фейків”. Два дні потому в поліцейській дільниці доктор Лі підписав заяву, в якій визнав свій “проступок” і пообіцяв не робити подальших “протиправних дій”. За аналогічними звинуваченнями були заарештовані ще сім чоловік, їх доля невідома.

Також в цей же день, “після того, як кілька партій результатів генома були направлені в лікарні і передані органам охорони здоров’я, працівникові однієї компанії з геноміки подзвонили від чиновника з провінційної комісії охорони здоров’я Хубей і наказали припинити тестування зразків з Уханя, пов’язані з новим захворюванням, а також знищити всі існуючі зразки”.

2 січня. Дослідження пацієнтів в Ухані змогло зв’язати тільки 27 з 41 заражених пацієнтів з контактами на ринку морепродуктів, що вказало на передачу вірусу від людини до людини.

Також в цей день Уханьський інститут вірусології завершив картування геному вірусу. Але уряд Китаю не оголошував про цей прорив ще тиждень.

3 січня: Уряд Китаю продовжив зусилля щодо припинення всієї інформації про вірус: “Національна комісія охорони здоров’я Китаю, вищий державний орган охорони здоров’я, розпорядилася, щоб установи не публікували ніякої інформації, пов’язаної з невідомим захворюванням, і наказала лабораторіям передавати будь-які зразки, які у них були, в призначені випробувальні установи або знищити їх”.

Також в цей день Уханська муніципальна комісія з охорони здоров’я опублікувала ще одну заяву, в якому повторювалося: “На даний момент попередні дослідження не виявили явних доказів передачі вірусу від людини до людини та інфікування медичного персоналу”.

4 січня: У той час як китайська влада продовжувала наполягати на тому, що вірус не може передаватися від однієї людини до іншої, лікарі за межами цієї країни не були настільки впевнені. Керівник Центру інфекції Гонконзького університету Хо Пак-Леун попередив, що “місто має запровадити найсуворішу з можливих систем моніторингу за загадковою новою вірусною пневмонією, яка заразила десятки людей на материку, так як цілком можливо що хвороба поширюється від людини до людини”.

5 січня: Муніципальна комісія з охорони здоров’я Уханя випустила заяву з оновленим числом випадків, але знову запевняла: “попередні дослідження не виявили явних доказів передачі від людини людині та інфікування медичного персоналу”.

6 січня: видання New York Times опублікувало свій перший звіт про вірус, в якому говорилося, що “59 осіб в центральному місті Ухань захворіли на запалення, схожим на пневмонію”.

У статті були такі коментарі:

Експерт з виникаючих інфекційних захворювань в Медичній школі Duke-NUS в Сінгапурі Ван Лінфа сказав, що він розчарований тим, що вченим в Китаї не дозволили говорити з ним про спалах. Доктор Ван додав, що він думає, що вірус, ймовірно, не поширюється від людей до людей, тому що медичні працівники не заразилися цією хворобою.

Зазначається, що він висловив таку думку, грунтуючись на неточній інформації, яку китайський уряд повідомляв світу.

8 січня: китайські медичні органи стверджували, що виявили вірус. Вони ж заявили, а західні ЗМІ продовжували це повторювати, що “немає доказів, що новий вірус легко поширюється серед людей, що зробило б його особливо небезпечним, і він не пов’язаний з жодним випадком смерті”.

Водночас, офіційна заява Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначала: “Попередня ідентифікація нового вірусу за короткий період часу є помітним досягненням і демонструє збільшені можливості Китаю по боротьбі з новими спалахами. ВООЗ не рекомендує будь-які конкретні заходи для туристів. ВООЗ на підставі наявної інформації рекомендує не застосовувати будь-які обмеження на поїздки або торгівлю в Китай”.

10 січня: Після лікування пацієнта з коронавірусом, доктор Лі Веньлян почав кашляти і у нього піднялася температура. Він був госпіталізований 12 січня. В наступні дні стан Лі настільки погіршився, що його помістили у відділення інтенсивної терапії та підключили до апарату.

New York Times процитував заяву Уханської міської комісії з охорони здоров’я про те, що “немає ніяких доказів того, що вірус може поширюватися серед людей”. Але китайські лікарі продовжували виявляти передачу серед членів сім’ї, що суперечило офіційними заявами міської комісії з охорони здоров’я.

11 січня: Міська комісія охорони здоров’я міста Ухань випустила оновлення, в якому говорилося: “Всі 739 випадків тісних контактів, включаючи 419 випадками контактів медперсоналу пройшли медичну обсервацію, і ніяких пов’язаних захворювань не виявлено… З 3 січня 2020 року не зафіксовано нових випадків захворювання. Поки не виявлено ніяких випадків захворювання серед медичного персоналу, також немає чітких доказів передачі інфекції від людини до людини”. У той же день комісія оприлюднила таблицю з питаннями та відповідями, де ще раз наголосила, що “більшість випадків невідомої вірусної пневмонії в Ухані має історію контактів з ринком морепродуктів. Чітких доказів передачі від людини до людини не виявлено”.

Також в цей день політичні лідери провінції Хубей, в яку входить Ухань, почали свою регіональну нараду. Коронавірус не згадувався протягом чотирьох днів зустрічей.

13 січня: Влада Таїланду виявила вірус у 61-річної китаянки, яка приїхала з Ухані, це був перший випадок за межами Китаю.

“Міністерство охорони здоров’я Таїланду заявило, що жінка не відвідувала ринок морепродуктів в Ухані та 5 січня захворіла лихоманкою. Однак, за словами лікаря, жінка відвідала інший, менший ринок в Ухані, на якому також продаються тварини”.

14 січня: Органи охорони здоров’я міста Ухань оприлюднили ще одну заяву, в якій йшлося: “Серед близьких контактів не було виявлено ніяких пов’язаних випадків”. Уханські лікарі ще з початку грудня знали, що це була брехня.

Всесвітня організація охорони здоров’я повторила офіційну заяву Китаю: “Попередні дослідження, проведені китайською владою, не виявили чітких доказів передачі від людини до людини нового коронавірусу (2019 нКоВ), виявленого в Ухані, Китай”.

15 січня: Японія повідомила про свій перший випадок коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я Японії заявило, що пацієнт не відвідував будь-які ринки морепродуктів в Китаї, додавши, що “можливо, що він знаходився в тісному контакті з невідомим пацієнтом із запаленням легенів в Китаї”.

Після чого, муніципальна комісія охорони здоров’я Ухані почала змінювати свої заяви: “Існуючі результати опитування показують, що не було знайдено чітких доказів передачі від людини до людини, при цьому, не можна виключати можливість обмеженої передачі від людини до людини, але ризик цього низький”.

Нагадаємо, лікарні в Ухані прийшли до висновку, що передача вірусу відбувається від людини до людини трьома тижнями раніше.

17 січня: У США вирішили, що люди, які поверталися з Ухані будуть проходити перевірку на наявність симптомів, пов’язаних з 2019-nCoV, в трьох аеропортах США, які приймають більшість мандрівників з міста: Сан-Франциско, Нью-Йорк (JFK) і Лос Анджелес.

18 січня: Секретар департаменту охорони здоров’я Азар вперше обговорив вірус з президентом США Дональдом Трампом. Неназвані “вищі посадові особи адміністрації” розповіли Washington Post, що “президент змінив тему і запитав про вейпінг, і коли пристрої з ароматизованими рідинами для вейпу знову з’являться на ринку”.

Незважаючи на те, що лікарі Ухані знали, що вірус заразний, міська влада дозволяли 40 000 сімей зібратися та ділитися домашньою їжею на святі на честь китайського нового року.

19 січня: Національна комісія охорони здоров’я Китаю оголосила, що вірусу “все ще можна запобігти і контролювати”.

ВООЗ уточнила своє твердження, заявляючи, що “немає достатньої інформації для остаточних висновків про те, як вірус передається, про клінічні ознаки хвороби, як вона поширилася і яке її джерело. Все це залишається невідомим”.

20 січня: Муніципальна комісія охорони здоров’я Уханя в останній раз в своєму щоденному бюлетені заявила: “Серед близьких контактів не було виявлено жодного подібного випадку”.

У той день глава китайської національної комісії з охорони здоров’я, який розслідував спалах захворювання, підтвердив, що два випадки зараження в китайській провінції Гуандун були викликані передачею вірусу від людини до людини, і медичний персонал теж був заражений.

Також в цей день в найбільшій газеті міста Wuhan Evening News вперше з 5 січня згадувався вірус на першій шпальті.

21 січня: Центр контролю захворювань підтвердив перший випадок захворювання коронавірусом в окрузі Снохомиш (штат Вашингтон, США) у людини, яка повернулася з Китаю шістьма днями раніше.

До цього моменту мільйони людей залишили Ухань, поширюючи вірус по всьому Китаю і в інші країни.

22 січня: Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреусус продовжував вихваляти дії Китаю по боротьбі зі спалахом.

“Я був глибоко вражений детальністю і глибиною презентації, яку зробив Китай. Я також вдячний за співпрацю міністру охорони здоров’я Китаю, з яким я безпосередньо спілкувався протягом минулих днів і тижнів. Його керівництво і участь президента Сі і прем’єр-міністра Лі були неоціненними, як і всі заходи, які вони прийняли у відповідь на спалах”.

Напередодні делегація ВООЗ здійснила візит до Ухані. Вони прийшли до висновку, що “розгортання нового набору для тестування на національному рівні передбачає, що передача вірусу від людини людині відбувається в Ухані”. За інформацією делегації, “їхні колеги погодилися, що пильну увагу слід приділяти гігієні рук і дихання, безпеці харчових продуктів і, по можливості, уникненню масових зібрань”.

На нараді Надзвичайного комітету ВООЗ члени групи висловили “різні думки про те, чи є ця подія надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення чи ні”. У той час ВООЗ вирішила, що приводу для такого надзвичайного стану немає.

23 січня: китайська влада оголосила про свої перші кроки для запровадження карантину в Ухані. До цього моменту мільйони людей вже відвідали місто і залишили його під час святкування китайського нового року. Сінгапур і В’єтнам повідомили про свої перші випадки, і до сих пір невідоме, але значне число китайських громадян вирушили за кордон.

24 січня: В’єтнам повідомив про передачу від людини до людини, а Японія, Південна Корея і США повідомили про свої другі випадки. Протягом двох днів нові випадки захворювання зареєстрували в Лос-Анджелесі, окрузі Оріндж і Арізоні.

1 лютого: доктор Лі Венлян дав позитивний результат на коронавірус. Він помер через шість днів після цього.

4 лютого: мер Флоренції Даріо Нарделлі закликав жителів підтримати китайців в їх боротьбі з новим коронавірусом.