Нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива поспілкувався з ведучими російського пропагандистського телеканалу "Россия 24" про справу щодо його капелюха з радянською символікою.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, 24 червня депутатові Іллі Киві вручили повістку на допит як свідка через його шапку з радянською символікою.

Вже наступного дня Кива взяв участь в програмі в пропагандистському шоу “60 минут”, в якому виклав свою позицію щодо цього.

Зокрема, він переконаний, що його хочуть посадити до в’язниці через цю шапку, і таке доручення буцімто дав безпосередньо президент Володимир Зеленський.

“Стаття, за якою намагаються сьогодні мене притягнути починається від 5. Від 5 до 10 років реального позбавлення терміну. В цьому випадку стаття, яку вони застосували, вона говорить як про поширення та пропаганди комуністичної та нацистської символіки на території України. Початок статті — від 5 років. Значить дивіться, особисто Зеленський поставив завдання до Дня Незалежності посадити мене, як лідера антифашистського руху, як одного з ключових гравців опозиції, до в’язниці. І у них під це знайшлася спеціальна стаття. Від 5 до 10”, — каже Кива.

Кива повідомив, що експертиза вже встановила, що зірка на його капелюсі — зірка Червоної армії. Нардеп переконаний, що його посадять, і коли це станеться, “хвора частина України аплодуватиме Зеленському”.

Також нардеп у прямому етері поскаржився на “фашистський режим Зеленського”.

“Фашизм процвітає, антифашистів у в’язницю він садить. І на 24-е, на День Незалежності, він як раз виконає поставлене завдання. Це сьогодні реалії України. Я кажу: Україна сьогодні це фашистська держава. Ви подивіться! Нацисти, що зігують, ходять натовпами по наших містах, вони залишаються безкарними. А ті люди, які шанують пам’ять… Послухайте, та я на суді буду в цій шапці. У цій шапці мій дід звільняв цей світ. З цією зіркою ми кували перемогу і перемагали фашизм. Мої предки окропили цю зірку кров’ю, і я пишаюся тим, що сьогодні мене в цій державі за фашистського режиму Зеленського ще й судитимуть. Я готовий пройти весь цей шлях, але я знаю, здоровий глузд і розум, він переможе”, — сказав Кива, сидячи в кабінеті із плакатом з написом “Фашизм не пройдет” на стіні.

До слова, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Так само не було допущено Данила Мокрика. Він звернувся до правоохоронців, його вже допитали у цій справі.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.