Головний секрет вдалого шопінгу: стежити за сезонними розпродажами. У Miraton з 26 липня по 1 серпня пройде грандіозний модний Sale, де можна придбати брендове взуття з колосальними знижками.

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У цей період мережа “Міратон” запропонує своїм покупцям понад 1000 моделей жіночого та чоловічого взуття з акційними цінами. Економія при покупці товарів світових і спортбрендів складе 40% і більше, а продукції виробництва власних брендів – від 50 до 70%!

Щоб не розгубитися в різноманітті вибору пропонуємо ще раз визначити для себе літні тенденції жіночого взуття 2021.

Мюлі і платформи: зростаюча тенденція

Цього літа можна бути впевненими в одному: така модель, як мюлі, на піку популярності. Чи то плоска підошва, чи платформа, мюлі – взуття, що тріумфально повертається. Але на цей раз не потрібно відмовлятися від комфорту: у 2021 році мюлі були розроблені з урахуванням ходьби і танців без стресу. Зникли незручні туфлі, які зісковзують, ми знову повертаємося до стабільності.

Командне ретро: сабо, балетки, шльопанці

Чергове нагадування: мода часто повторюється.

В’єтнамки, сабо, балетки: вся справа в тому, щоб повернути забуте взуття! У той час як балетки ідеально підходять до класичного або елегантного образу (сорочка з ґудзиками, джинси і капелюх), шльопанці і сабо на танкетці відмінно виглядають з яскравими квітами, текстурованими матеріалами, такими як атлас і лакована шкіра, або навіть з металічним декором.

Ви можете приєднатися до команди хіпі 70-х з парою сабо і довгою сукнею з квітковим принтом або до філософії 90-х з шльопанцями на танкетці і нейлоновими штанами. Черпаючи натхнення з минулого, ми заново винаходимо сьогодення.

Матч: пастель VS ню

У міру того, як погода змінюється, кольори цього сезону починають проявлятися. Як чиста, свіжа акварель, пастельні тони піднімають настрій, наче заклик до спокою.

Солодкий мигдаль, бузковий, лимонно-жовтий або ніжно-рожевий: туфлі цього літа принесуть в цей світ трохи невинності. А якщо ви не хочете виглядати занадто яскраво, завжди є “оголений варіант”: чи то слонова кістка, коньяк, органічний сірий або навіть зелений мох.

Спортивна класика

Актуальними залишаються кеди і кросівки, які можна одягти як в спортзал, так і в офіс. Ви можете з комфортом носити їх з джинсами, щоб створити елегантний повсякденний образ, або надіти їх з костюмом для стилю бізнес-кежуал. Кросівки пропонують рівень стилю, універсальності і комфорту, з яким не може зрівнятися інше взуття.