Конструктори Лего активно використовуються у початковій школі з 2018 року. Вчителі за цей час опанували різні методики формування ключових компетенцій,і тепер вправи з цеглинками інтегровані в освітній процес.

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Знаючи про це, батьки дошкільнят також включаються у підготовчий процес, граючи в Лего разом з дитиною. У інтернет-магазина Панама є декілька порад щодо вибору конструктора та спільної роботи за ним.

LEGO для дошкільнят – з чого починати?

Конструктори розвивають логіку, мислення, мовлення, вміння контролювати себе, добре обмірковувати свої дії, керувати емоціями. Але навчання повинно бути систематизованим, тобто побудоване таким чином, щоб кожна ігрова сесія формувала декілька навичок одночасно:

емоційний інтелект, соціальний розвиток – вміння проявляти свої емоції та розуміти емоції інших;

творчі здібності, креативність – розвиток фантазії, вміння реалізовувати особисті проєкти на свій розсуд;

мовлення – розширення словникового запасу, розуміння того, як працює мова під час діалогу та розповіді про свої ідеї, уявлення;

когнітивний розвиток: пам’ять, увага, логічне мислення тощо.

На сторінці: https://panama.ua/brand/2483/ представлені новинки та хіти, які вже всім полюбилися і мають попит. Для навчальних вправ з Лего обирайте набори тематичних серій, які цікаві саме вашій дитині.

Для дітей дошкільного віку однією з найкращих серій конструкторів LEGO вважається колекція Friends. До неї входять тематичні набори, які розвивають уяву про навколишній світ, навчають дітей дружити, любити природу, доглядати за тваринами. Набір “Школа” познайомить дитину з особливостями шкільного розпорядку, розкриє творчий потенціал майбутнього першачка.

Як заохотити дитину навчатися через гру з конструктором?

Психологи радять не акцентувати на кінцевому результаті. Просто знаходьтесь завжди поруч із сином чи донькою та за потреби допомагайте ідеями, але не пропонуйте готових рішень. Дошкільнята дуже полюбляють щось робити самостійно, а можливість вибору надасть їм впевненості. Дуже важливо під час гри обмінюватися планами, думками, тому залучайте до занять друзів, родичів.

Розвивальні ігри для малюків: