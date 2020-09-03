Народний депутат від "Слуги народу", кандидат у мери Києва від даної політсили Ірина Верещук заради зйомок "злетіла" в повітря в центрі столиці.

Відповідне відео опублікувала група “Рукавички Кличка” в Facebook.

Ролик знімали на пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який також відомий як “скляний міст Кличка”.

На відео видно, що Верещук із групою операторів знімає відео, можливо, для передвиборчого ролика.

Нардепа підвісили на спеціальних тросах над мостом. Вона була одягнена в жовтий плащ, а в руках тримала зелену парасольку.

Знизу кандидата в мери столиці підтримувала за ноги дівчина.

Даний образ нардепа викликає асоціації з Мері Поппінс – героїнею казкових повістей англійської дитячої письменниці Памели Треверс.

Поки що ролика або якихось фото, які б пояснювали зйомку, в соцмережах нардепа немає.

Ірину Верещук висунули кандидатом у мери Києва за результатами праймеріз “Слуги народу”, які відбулися 16 липня. #Букви розповідали, що відомо про кандидата.