Ми продовжуємо серію статей про народних обранців. На черзі Богдан Яременко, який втратив посаду голови комітету ВР з питань зовнішньої політики через скандал довкола листувань інтимного характеру.

Біографія

Богдан Яременко народився у 1971 році у Києві, закінчив філологічний факультет КНУ.

З 1993 року почав працювати в МЗС в управлінні інформації. У 1995-му році переїхав до Нью-Йорка, де став віцеконсулом (пізніше — консулом) в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку.

У 2000 році Яременко став директором Четвертого територіального департаменту МЗС, відповідав за країни західної півкулі.

У 2004-му повернувся до України для роботи в протокольному управлінні прем’єра. З 2008-го знову пішов на дипломатичну службу, цього разу — до консульства України в Единбурзі (Шотландія, Сполучене Королівство).

Вже у 2009 році повернувся до України та працював у Секретаріаті Президента України.

Зміна влади у 2010 році (коли президентом став Віктор Янукович) не вплинула на кар’єру Яременка. Указом Януковича він був призначений на посаду представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва. Цю посаду він поєднував з посадою Генерального консула України в Стамбулі.

На початку Євромайдану — після побиття студентів 30 листопада 2013 року — Яременко різко засудив дії підрозділу спецпризначення “Беркут”, порівнявши їх з карателями, окупантами та “фашистами”. За це міністр закордонних справ Леонід Кожара терміново відкликав Яременка з займаної посади. Але останній через суд відновився на посаді.

Після втечі Януковича та інших представників тієї влади до Росії та деяких інших країн Яременко почав громадську діяльність та політичну кар’єру.

У 2014 він заснував БФ “Майдан закордонних справ” та виступив співзасновником ГО “Кримський експертний центр”.

З 2017 по 2019 був членом партії “Укроп”, де очолював Київську міську організацію партії.

Тоді ж Яременко став критиком п’ятого президента Петра Порошенка. Критикував за слова про зміцнення деокупації Криму, за факт зустрічі “нормандської четвірки” в Мілані, за вечір пам’яті жертв депортації кримських татар.

У 2019 році Яременко перестав критикувати чинну владу, ставши народним депутатом (висувався як безпартійний від “Слуги народу”) і очоливши комітет ВР з питань зовнішньої політики..

Скандал із листуваннями та втрата посади

У гучний скандал Яременко втрапив не пробувши народним депутатом і 3 місяців.

29 жовтня 2019 року під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафільмував, як пан Яременко листувався з повією на сайті знайомств та домовлявся про зустріч з нею.

За кілька годин того ж дня нардеп розглядав дівчат у додатку для знайомств Tinder.

Також розмовляв зі старою знайомою, яка просила $10 тисяч на квартиру. Останній нардеп відмовив, бо сума була “вище можливостей”.

Поведінка нардепа привернула чимало уваги. Соцмережі вибухнули в потоці жартів та мемів.

Нардеп спершу заявляв про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. Його колега – заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко — не тільки підтримав це, а й пригрозив журналістам судом.

“Слуги” спершу заявили, що не каратимуть Яременка. Сам Яременко назвав журналістів “шалавами”.

#Букви звернулися до Президента та керівництва фракції “Слуга народу” і виступили з офіційною заявою. На стороні #Букв були юристи та Національна спілка журналістів України. Розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежне ЗМІ.

За декілька днів мовчання скандал прокоментував президент Зеленський, назвавши це “помилкою” та “аморальним вчинком”.

Врешті-решт фракція “Слуги народу” вирішила зняти Яременка з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики. При цьому Яременко зберіг депутатський мандат і навіть залишився в цьому ж комітеті, де працює дотепер.

Нагадаємо, першим нашим героєм став колишній “слуга” Олександр Юрченко. Він став відомим завдяки історії з хабарем, який він отримав, щоб “відкусити частину пирога”. Він же нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп’яніння.