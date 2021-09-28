Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі — Галина Янченко її скандальні висловлювання про дітей на Донбасі.

Біографія

Галина Янченко народилася в 1988 році у Житомирі. Навчалась у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”, де здобула ступінь магістра за напрямом “соціологія”. Також протягом року навчалась у школі Вічіта-Фолс (штат Техас, США).

З 2008 року очолювала Київський міський осередок ВМГО “Демократичний Альянс”, у 2013-2016 роках була аналітикинею у ГО “Центр протидії корупції”.

У 2014-2015 роках була депутаткою Київської міської ради від фракції “Демальянс”.

У 2018-2019 роках була головою Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

У 2012-2019 роках була зареєстрована як фізична особа-підприємець. У серпні 2019 року діяльність ФОП була припинена, це збіглося з тим, що її було обрано нардепкою.

У 2019 році увійшла до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №5 та була обрана народним депутатом України.

Декларація

Згідно з декларацією Янченко за 2020 рік, у власності її чоловіка є квартира у Києві площею 56,3 м2.

Також сім’я Янченко (Галина, її чоловік Віктор Андрусів та діти – Афіна та Аскольд) безоплатно користуються житловим будинок у Гатному (Київська область) площею 154,6 м2 та земельною ділянкою в 4 сотки поряд з будинком. Власником зазначеної нерухомості є Янченко Ігор Сергійович – батько Галини Янченко.

Зазначимо, що в Галини Янченко житла у власності не має.

Також, її чоловікові належать корпоративні права двох українських компаній:

76% у ТОВ “УІМ СТРАТЕГІЯ” (дослідження й експериментальні розроблення у сфері суспільних і гуманітарних наук);

10% – у ТОВ “АЙБ’ЮТІ” (надання послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність);

Транспортних засобів у сім’ї Янченко два. Обидва “записані” на чоловіка. Це Nissan Leaf 2016 року вартістю 398,6 тисячі грн та Lexus RX350 2010 року вартістю 500 тисяч грн. Обидві автівки її чоловік придбав після того, як Янченко стала нардепкою.

Грошових активів родина має 78,5 тисяч гривень та 551 євро на банківських рахунках. Готівкою вже куди більше – 124 тисячі доларів та 30 тисяч гривень.

За минулий рік Галина Янченко отримала 507 635 гривень заробітної плати нардепки, 504 480 гривень на виконання депутатських повноважень, а також 90 000 гривень – компенсацію проїзду територією України.

Чоловік Янченко – Віктор Андрусів — отримав 352 778 та 24 100 гривень заробітної плати в ГО “Український інститут майбутнього” та ТОВ “УІМ Стратегія” відповідно. Також він отримав 35 943 гривень гонорару від ГО “Аналітична студія “Зміст” та ще 200 000 – доходу від відчуження рухомого майна.

Скандали

“Немиті та нечесані” діти з Донбасу

9 вересня 2020 року Янченко в етері каналу NewsOne назвала неповнолітніх жителів Донбасу “немитими та нечесаними”.

“У мене старша дитина пішла в третій клас. Ви знаєте, про що я думала весь день 1 вересня? Що цей рік, він унікальний і він по-трагічному навіть унікальний, тому що фактично в цьому році в школу пішли діти, народжені в 2013-14 році. На Донбасі це діти, які ось народилися і вони все життя живуть в обстрілі, войнушках, підвалах, десь немиті, десь нечесані … на лінії розмежування”, – сказала Янченко.

У відповідь на запитання журналістки про те, чому на Донбасі “немиті й нечесані” діти, Янченко заявила, що її чоловік у 2015-2016 роках був заступником голови Донецької ОВЦА, тому вона “бачила все особисто”.

Пізніше під час того ж етеру Янченко перепросила за свої слова про дітей Донбасу.

“Можливо, я некоректно висловилася про дітей. Але насправді, я дійсно переживаю, що відбувається там з дітьми особливо на лінії розмежувань. Можливо це материнські почуття. Вибачте, якщо я когось образила і заділа чиїсь почуття”, – сказала нардепка.

Зазначимо, що 2 лютого 2021 року проти власника NewsOne Тараса Козака (який нардепом фракції “ОПЗЖ” і соратником Віктора Медведчука, одного з лідерів “ОПЗЖ”) були введені санкції, а сам телеканал – заблоковано.

Участь в етерах на “підсанкційних телеканалах”

Згадана вище поява Янченко в етері NewsOne була далеко не першою на телеканалах, щодо яких запроваджено санкції у лютому 2021 року.

Галина Янченко з’являлася в етерах і на іншому телеканалі, що належав Тарасу Козаку – “112”. Ось, наприклад, вона за один місяць (листопад 2020) дала відразу три коментарі телеканалу (тут, тут і тут):

25 жовтня 2020 року вона взяла участь у телемарафоні цього ж телеканалу.

А трохи раніше, в січні 2020 року, “112” взяв у Галини Янченко розгорнуте інтерв’ю (текстова частина – тут).