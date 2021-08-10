Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі Євгеній Шевченко з погрозами журналістам і захопленням режимом Лукашенка

Біографія

Євгеній Шевченко народився у 1972 році в місті Мелітополь Запорізької області. Вищу освіту за спеціальністю юрист-правознавець здобув у запорізькому Класичному приватному університеті.

За інформацією ЗМІ, кар’єру розпочав з роботи електриком у колгоспі. За кілька років після випуску з вишу обіймав керівні посади в компаніях Eurocape New Energy (відновлювана енергетика), ECE Projekt management G.m.b.H (девелопмент), “Цветмет”.

Є засновником компанії ТОВ “Агросталь“, що займалася вирощуванням зернових культур (наразі у стані зупинення).

Політичний шлях Шевченко розпочав ще у 2012 році. Він балотувався на виборах до Верховної Ради 7-го скликання як самовисуванець (одномандатний округ №75, Запоріжжя). Тоді він отримав 1312 голоси (1,46%) та не був обраний.

У 2014 році Шевченко здійснив ще одну спробу потрапити до Верховної Ради. Того разу він балотувався вже у 210-му окрузі (Прилуки Чернігівської області). Суб’єктом висування виступила політична партія “Воля” (у 2017-му ця політсила об’єдналась з “Рухом нових сил” Міхеїла Саакашвілі). Тоді за Шевченка проголосували лише 246 виборців. За кількістю голосів він посів останнє місце, поступившись всім 16-ти кандидатам-суперникам.

У 2019-му році був довіреною особою Володимира Зеленського в Запоріжжі під час президентських виборів.

Того ж року Шевченко балотувався в нардепи втретє — у 76-му окрузі (Запорізька область) як безпартійний, суб’єкт висування — партія “Слуга народу”.

Скандали

Захоплення білоруською диктатурою

Шевченко був одним з тих, хто привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах попри те, що результати голосування не були визнані багатьма країнами.

Після президентських виборів 2020-го року, коли в країні спалахнули масові протести, нардеп неодноразово відвідував Білорусь. Там він, зокрема, зустрічався з невизнаним президентом. Така зустріч відбулася цьогоріч у квітні. Шевченко описував цю поїздку так:

“Я знову в Мінську. Тепло, смачно, спокійно. Білоруси якісь справжні. Ніби й не зіпсувалися, якась неймовірна людяність”.

Зустріч Шевченка з Лукашенком відбулася в офіційній резиденції президента Білорусі – палаці незалежності. Лукашенко висловив сподівання, що спілкування з Шевченком стане “добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн”.

“Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь”, – казав він.

Шевченко, своєю чергою, заявляв, що “давно мріяв” познайомитися з невизнаним президентом Білорусі.

“Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро”, – сказав він.

Реакція на поїздку до невизнаного президента з боку колег Шевченка по фракції була неоднозначною. Голова фракції “Слуги народу” у парламенті Давид Арахамія заявляв, що Шевченко нічого не порушив, а голова партії Олександр Корнієнко казав, що така поїздка порушує принцип узгодженості міжнародної політики України та партійці вимагатимуть пояснень.

“Слуги” наголошували, що Шевченко не був офіційно делегований державою для зустрічі з невизнаним президентом. 22 квітня фракція зібралася, щоб заслухати пояснення Шевченка та дати оцінку його діям. У політсилі не виключали, що нардеп може бути виключений з фракції.

29 квітня Шевченко анонсував нові поїздки до Білорусі, а 23 травня підтримав резонансне затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

24 травня Шевченко був виключений зі складу фракції, за тиждень це офіційно підтвердила Верховна Рада. Він зберіг мандат, оскільки є “мажоритарником”.

17 липня Шевченко знову поїхав до Білорусі. Цього разу — аби заспівати для Лукашенка. Нардеп вирішив продемонструвати свій вокальний хист на фестивалі “Слов’янський базар”, який патронує Лукашенко.

Нардеп з’явився на сцені фестивалю, який бойкотували усі відомі українські артисти, й спільно з колегою заспівав пісню “Четыре времени года”, композитором якої є сам Шевченко.

Після виконання Шевченко виголосив емоційну промову, у якій подякував своєму “другові Лукашенку” та організаторам, які “зберігають традиції”.

“Я хочу щиро подякувати своєму другові Олександру Григоровичу Лукашенку, організаторам цього прекрасного свята та всьому білоруському народу за те, що ви справжні, щирі та чесні, і за те, що ви продовжуєте цю традицію. “Слов’янський базар” – це місце, де наші народи об’єднані спільним. Це пісня, це музика і це наша спільна культура”, – заявив Шевченко.

Погрози журналісту

Євгеній Шевченко погрожував у соціальних мережах фотокореспондентові видання #Букви Яну Доброносову через фото, зроблене на засіданні парламенту. Це сталося 1 вересня 2020 року.

Кореспондент розмістив фото з депутатом на своїй сторінці у соціальній мережі. Нардеп не залишив це без уваги — почав висловлювати невдоволення і писати погрози у коментарях.

“Назбирав собі порохоботів у друзі. Молодець, так тримай далі”, — написав нардеп. “Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади”, — додав він.

Вже наступного дня Шевченко прийшов у ложу для ЗМІ у ВР та почав знімати, як фотограф, якому він погрожував, працює. Але коли Ян Доброносов наголосив нардепові, що він має займатися проблемами людей, Шевченко заявив, що йому “пох*й”.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) висловила занепокоєння через погрози нардепа від “Слуги народу” Євгенія Шевченка на адресу фотокореспондента.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко зазначив, що такі випадки є неприпустимими, вони сприяють зростанню рівня агресії щодо журналістів.

“На нашу думку, такі некоректні висловлювання та погрози (навіть у кіберпросторі) неприпустимі щодо будь-якого представника ЗМІ. Тим паче подібні дії неприпустимі з боку представників влади. […] Погрози на адресу журналіста є небезпечним прецедентом та культивують загальну атмосферу ворожості суспільства до журналістів. Такі дії, особливо з боку осіб, наділених владою, призводять до зростання загального рівня агресії проти журналістів та безкарності за злочини проти представників ЗМІ”, — заявив він.

Інші скандали

У жовтні 2019 року нардеп виступив в етері програми “Велика гра” на російському телебаченні.

Тоді він вирішив роз’яснити особливості застосування “формули Штайнмаєра”. На пропагандистському московському телеканалі Шевченко заявив, що резонанс навколо “формули Штайнмаєра” був “вкиданням радикально налаштованих націоналістів, політика яких полягає у ворожості й війні”.

Попри те, що у фракції “Слуги народу” такі дії Шевченка не схвалили, він сказав, що усвідомлено погодився виступити в російському політичному шоу.

Політик пояснив своє рішення тим, що слід ходити, говорити та доводити свою позицію щодо відновлення миру в Україні навіть на російському телебаченні.