Біографія
Олександр Корнієнко народився у 1984 році у місті Києві, закінчив Національній університет “Київський політехнічний інститут”, отримавши ступінь магістра хімічної технології та інженерії.
У 2001 році почав свою трудову діяльність як журналіст. Працював у різних газетах аж до 2005 року, потім перейшов до сфери шоу-бізнесу, як концертний директор та продюсер. Тут він працював у 2005-2008 та 2011-2013 роках.
Вже у 2005 році почав громадську діяльність, як співзасновник молодіжної організації “СІМ – Союз ініціативної молоді” (2005-2010), з 2015 року увійшов до Наглядової ради ГО “Біржа молодіжних проєктів”.
Цього ж, 2015-ого року, Корнієнко почав політичну кар’єру. Він керував виборчою кампанією кандидата в міські голови Миколаєва – Олександра Сенкевича (партія “Самопоміч”).
У листопаді 2018-го року потрапляє до команди Зеленського як координатор “ЗеКоманди” та організатор роботи виборчих комісій на Президентських виборах 2019-го року.
Під час парламентських перегонів влітку 2019 року, очолив виборчий штаб партії “Слуга народу”, був обраний народним депутатом та одночасно обійняв посаду першого заступника керівника фракції “Слуга народу” у ВР, а в листопаді 2019-го обраний керівником партії.
“Баба да, баба да” або хроніки “корабельної сосни”
23 червня 2020 року Олександр Корнієнко та голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність народної депутатки Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.
Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.
Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба да, баба да”.
Коли запис сплив, Корнієнка заявив, що відео змонтоване. Давид Арахамія підтримав свого колегу та додав, що вони мали на увазі те, що Ірина Аллахвердієева – “міцна жінка, пройде 400 округів та переможе”.
Але фахівець з відеомонтажу відкинув цю версію, сказавши що це відео не містить ознак монтажу.
Сама Ірина Аллахвердієева сказала, що її колеги “заприсягнулися”, що нічого такого не говорили.
Тодішня прессекретарка президента Юлія Мендель зазначала, що не вважає, що репліки нардепів принижували жінок.
Українці масово вимагали, аби Корнієнко та Арахамія пішли у відставку, а в мережу потрапили “темники”, як коментувати ситуацію.
Врешті-решт Корнієнко все ж перепросив, але також додав, що під “корабельною сосною” мав на увазі іншу колегу – Тетяну Домбровську.
Фракція визнала, що Корнієнко зробив сексистське висловлювання, лише за два дні. “Слуги” навіть визначились з “покаранням”. Його змусили відстоювати гендерну квоту для Виборчого кодексу. Квоту в підсумку прийняли, але не в тому вигляді, як уявлялося (не 50%, а лише 40% місць у виборчих списках обов’язково відвели для жінок).
За місяць після скандалу Олександр Корнієнко заявив, що зробив висновки, але у відставку піти відмовився.
Зв’язок з Atlas Weekend
Олександр Корнієнко є співзасновником громадської організації “Біржа молодіжних проєктів”. Іншим співзасновником, а також керівником цієї ГО є Олександр Санченко, який є колегою Корнієнка за фракцією.
Своєю чергою Олександр Санченко є співзасновником ГО “Всеукраїнська асоціація музичних подій”. Інший співзасновник і керівник — Олександр Сидоренко.
Олександр Сидоренко є засновником та директором двох компаній — ТОВ “Атлас Уікенд” та ТОВ “Твій найкращий фестиваль”.
У 2019 році департамент культури КМДА за переговорною процедурою закупив послуги у ТОВ “Твій найкращий фестиваль” з організації та проведення музичного фестивалю “Atlas Weekend”. Вартість — 5 млн гривень.
Теперішній “слуга” Олександр Санченко тоді виступав директором з GR-комунікацій фестивалю (GR це скорочення від “govermental relationship”, з англійської – відносини з органами державної влади), що позначено і на сайті ВРУ, і в його соцмережах.
Резюмуємо. Корнієнко пов’язаний з Санченком через ГО “Біржа молодіжних проєктів”. Санченко своєю чергою пов’язаний з Дмитром Сидоренком в ГО “Всеукраїнська асоціація музичних подій”. Останній є засновником ТОВ “Атлас Вікенд”, яка є організатором однойменного фестивалю. Санченко працював там директором з урядових відносин. Виходить, що голова партії “Слуга народу” пов’язаний з людьми, які отримали 5 млн грн бюджетних коштів на проведення комерційного заходу.
Фестиваль запрошує на свою сцену російських виконавців попри заклики відмовитися від цього і хвилю критики в соцмережах після виступів росіян.
До того ж ставлення місцевих мешканців до фестивалю, який проводиться на території “Експоцентру”, погане – їм заважає шум. Шумно було щороку, коли фестиваль проводився. І у 2017, і у 2018, і у 2019, і у 2021-му. Деякі навіть просили перенести проведення фестивалю за місто. У 2019-му році організатори “Атласу” обіцяли, що наступного разу буде тихіше. Але цього не сталося.
Нещодавно організаторів фестивалю звинуватили у невиплаті роялті правовласникам музики, що звучить під час проведення фестивалю. Але в Atlas Weekend це заперечили, додавши, що в Україні наразі не визначена організація, уповноважена на збір роялті. Закон України “Про авторське право та суміжні права” чітко вводить поняття організації колективного управління, як уповноваженої організації на управління майновими правами суб’єктів авторського права. А це означає, що звинувачення якраз таких організацій – ГО “УЛАСП” та ГО “ОКУАСП” можуть бути небезпідставними. Крапку у цій справі поставить суд.