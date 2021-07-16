Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі Олександр Корнієнко, який потрапив у гучний скандал, назвавши колегу "корабельною сосною".

Біографія

Олександр Корнієнко народився у 1984 році у місті Києві, закінчив Національній університет “Київський політехнічний інститут”, отримавши ступінь магістра хімічної технології та інженерії.

У 2001 році почав свою трудову діяльність як журналіст. Працював у різних газетах аж до 2005 року, потім перейшов до сфери шоу-бізнесу, як концертний директор та продюсер. Тут він працював у 2005-2008 та 2011-2013 роках.

Вже у 2005 році почав громадську діяльність, як співзасновник молодіжної організації “СІМ – Союз ініціативної молоді” (2005-2010), з 2015 року увійшов до Наглядової ради ГО “Біржа молодіжних проєктів”.

Цього ж, 2015-ого року, Корнієнко почав політичну кар’єру. Він керував виборчою кампанією кандидата в міські голови Миколаєва – Олександра Сенкевича (партія “Самопоміч”).

У листопаді 2018-го року потрапляє до команди Зеленського як координатор “ЗеКоманди” та організатор роботи виборчих комісій на Президентських виборах 2019-го року.

Під час парламентських перегонів влітку 2019 року, очолив виборчий штаб партії “Слуга народу”, був обраний народним депутатом та одночасно обійняв посаду першого заступника керівника фракції “Слуга народу” у ВР, а в листопаді 2019-го обраний керівником партії.

“Баба да, баба да” або хроніки “корабельної сосни”

23 червня 2020 року Олександр Корнієнко та голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність народної депутатки Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба да, баба да”.

Коли запис сплив, Корнієнка заявив , що відео змонтоване. Давид Арахамія підтримав свого колегу та додав, що вони мали на увазі те, що Ірина Аллахвердієева – “міцна жінка, пройде 400 округів та переможе”.

Але фахівець з відеомонтажу відкинув цю версію , сказавши що це відео не містить ознак монтажу.

Сама Ірина Аллахвердієева сказала , що її колеги “заприсягнулися”, що нічого такого не говорили.

Тодішня прессекретарка президента Юлія Мендель зазначала, що не вважає, що репліки нардепів принижували жінок.

Українці масово вимагали, аби Корнієнко та Арахамія пішли у відставку, а в мережу потрапили “темники”, як коментувати ситуацію.

Врешті-решт Корнієнко все ж перепросив , але також додав, що під “корабельною сосною” мав на увазі іншу колегу – Тетяну Домбровську.

Фракція визнала, що Корнієнко зробив сексистське висловлювання, лише за два дні. “Слуги” навіть визначились з “покаранням”. Його змусили відстоювати гендерну квоту для Виборчого кодексу. Квоту в підсумку прийняли , але не в тому вигляді, як уявлялося (не 50%, а лише 40% місць у виборчих списках обов’язково відвели для жінок).

За місяць після скандалу Олександр Корнієнко заявив , що зробив висновки, але у відставку піти відмовився .

Зв’язок з Atlas Weekend

Олександр Корнієнко є співзасновником громадської організації “Біржа молодіжних проєктів”. Іншим співзасновником, а також керівником цієї ГО є Олександр Санченко, який є колегою Корнієнка за фракцією.

Своєю чергою Олександр Санченко є співзасновником ГО “Всеукраїнська асоціація музичних подій”. Інший співзасновник і керівник — Олександр Сидоренко.

Олександр Сидоренко є засновником та директором двох компаній — ТОВ “Атлас Уікенд” та ТОВ “Твій найкращий фестиваль” .

У 2019 році департамент культури КМДА за переговорною процедурою закупив послуги у ТОВ “Твій найкращий фестиваль” з організації та проведення музичного фестивалю “Atlas Weekend”. Вартість — 5 млн гривень.

Теперішній “слуга” Олександр Санченко тоді виступав директором з GR-комунікацій фестивалю (GR це скорочення від “govermental relationship”, з англійської – відносини з органами державної влади), що позначено і на сайті ВРУ, і в його соцмережах.

Резюмуємо. Корнієнко пов’язаний з Санченком через ГО “Біржа молодіжних проєктів”. Санченко своєю чергою пов’язаний з Дмитром Сидоренком в ГО “Всеукраїнська асоціація музичних подій”. Останній є засновником ТОВ “Атлас Вікенд”, яка є організатором однойменного фестивалю. Санченко працював там директором з урядових відносин. Виходить, що голова партії “Слуга народу” пов’язаний з людьми, які отримали 5 млн грн бюджетних коштів на проведення комерційного заходу.

Фестиваль запрошує на свою сцену російських виконавців попри заклики відмовитися від цього і хвилю критики в соцмережах після виступів росіян.

До того ж ставлення місцевих мешканців до фестивалю, який проводиться на території “Експоцентру”, погане – їм заважає шум. Шумно було щороку, коли фестиваль проводився. І у 2017 , і у 2018 , і у 2019, і у 2021-му . Деякі навіть просили перенести проведення фестивалю за місто. У 2019-му році організатори “Атласу” обіцяли, що наступного разу буде тихіше . Але цього не сталося.