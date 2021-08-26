Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі Олександр Куницький, його бійки з колегами, громадянство Ізраїлю тощо.

Біографія

Олександр Куницький народився у 1983 році у місті Запоріжжя. Закінчив Центр професійно-технічної освіти №6 в Запоріжжі за спеціалізацію “кухар-кондитер”.

До 2020 року був засновником ТОВ “Народний погляд”, основний профіль діяльності якого – видання газет. Це також підтверджувалось його декларацією за 2019 рік. Вже в декларації за 2020 рік компанія зникла з його декларації — він вийшов зі складу засновників.

До липня 2018 року був керівником ГО “Чистий Харків”. У відкритих джерелах не вдалося знайти інформацію про діяльність та досягнення цього громадського об’єднання.

У 2019 році став народним депутатом від партії “Слуга народу”, здобувши перемогу на окрузі №169 (Київський та частина Московського району Харкова).

Має відеоблог на сервісі YouTube, кількість підписників становить 1,31 млн на серпень 2021 року. Тематика – автомобілі, електрокари та права водіїв. Також публікує контент політичного характеру.

Скандали

Подвійне громадянство

28 червня 2019 року, менше ніж за місяць до виборів, екснардеп Андрій Денисенко опублікував на своїй сторінці в Facebook докази того, що Олександр Куницький, на той момент кандидат у нардепи, окрім українського має також ізраїльське громадянство. Трохи згодом Денисенко додав, що Куницький нібито проходив службу в армії Ізраїлю.

На таку інформацію спершу ані Куницький, ані партія “Слуга народу” не відреагували. За 9 днів, 6 липня 2019 року, Куницький визнав під час зустрічі з виборцями, що справді має ізраїльське громадянство.

“Я є громадянином Ізраїлю з 12 років. Я репатріювався зі своїм батьком в 12 років до Ізраїлю . Я у 2002 році вступив на службу в ізраїльську армію, чим дуже пишаюся, і відслужив три роки. У 2005 році після армії я повернувся до України. З того часу я проживаю в Україні та веду тут свою діяльність”, — розповів Куницький.

Згодом в партії офіційно визнали, що Куницький має подвійне громадянство, але також заявили, що не можуть з цим нічого вдіяти.

“На сьогодні юридичних механізмів змінити цю ситуацію у партії (у тому числі “Слуга народу”) немає. … Якщо ми припустилися помилки з тим чи іншим кандидатом, на цю помилку нам вкажуть виборці”, – сказав тогочасний лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков.

11 липня 2019 року ЦВК скасувала реєстрацію Куницького як кандидата в народні депутати. Але вже за 3 дні Шостий апеляційний суд Києва скасував рішення ЦВК. Судді Анатолій Степанюк та Людмила Губська згодом заявили у Вищій Ради правосуддя про тиск під час розгляду справи.

Губська отримувала неоднозначні смс такого змісту:

“Дякую за допомогу. Ви прийняли правильне рішення. Проблем не буде. Андрій Миколайович все повинен передати. Як ми зрозуміли оприлюднення сьогодні о 21:00. Рішення комісії (ЦВК, – ред.) Треба за всяку ціну поламати. 50% подяки передасть керівник сьогодні, а решту завтра”.

Після цього суддя отримала ще одну смс.

“Іншим колегам ми передамо окремо. Зараз інші тенденції. Треба по всім, у кого були важкі часи, допомагати та давати можливість балотуватися. Цей Саша (Куницький, – ред.) хоч і ізраїльтянин, але хлопець хороший”.

Степанюк заявив наступне:

“Справа розглядалася 14 липня. В 15.37 судді вийшли до нарадчої кімнати. Ухвалення рішення очікувалося о 21.00. Під час перебування в нарадчій, на мобільний судді надійшло три смс-повідомлення однакового змісту, в яких йшлося про подяки за прийняття рішення на користь “ізраїльтянина”, про необхідність прийняття рішення не пізніше 21.00 і стверджувалося про наступну передачу “премії” в обумовленому розмірі”.

Суддя розцінив це як втручання в його професійну діяльність та просив вжити заходів. Але після цього жодної реакції не було як з боку ВРП та правоохоронців, так і самих суддів.

Після рішення Шостого апеляційного суду, ЦВК звернулась до Верховного суду з проханням скасувати реєстрацію Куницького. Тим часом президент Зеленський сказав, що “Куницький не може за законом стати нардепом, якщо досі має подвійне громадянство”.

За 2 дні до виборів Верховний суд відмовив ЦВК в апеляції та остаточно скасував рішення ЦВК щодо скасування реєстрації Куницькому як кандидата в народні депутати. В підсумку ЦВК зареєструвала Куницького кандидатом в п’ятницю ввечері, а вже в неділю він виграв вибори.

Розглядання голих чоловіків та інше дозвілля нардепа

3 липня 2020 року Куницький потрапив до об’єктива фотокореспондента #Букв під час монтажу відео прямо в залі Верховної Ради.

16 червня 2021 року Куницький під час засідання Верховної Ради переглядав відео, на якому б’ють оголеного чоловіка, той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу. Журналіст Андрій Дзиндзя зафільмував цей момент.

Контент, який переглядав нардеп, був розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting. Відео опублікували з підписом “Изгоняют шайтана наверно”. Зауважимо, що зазначений Telegram-канал ведеться російською мовою, дописи присвячені переважно подіям у Російській Федерації, деякі — на підтримку чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Вже 1 липня 2021 року фотокореспондент Андрій Дзиндзя зафільмував, як нардеп під час засідання Верховної Ради розглядав фото оголених чоловіків і цікавився тим, якою вакциною щепився президент РФ Володимир Путін.

Бійка з Миколою Тищенком

У червні 2021 року на своєму каналі в YouTube ZPSanek Олександр Куницький опублікував відео, на якому видно, як Тищенко вибиває у нього з рук телефон.

За словами нардепа, Тищенко розсердився через статтю, яку нібито проти нього замовив Куницький.

“Микола Тищенко сьогодні зранку зустрів мене в їдальні Верховної Ради. Була якась стаття, яка порочить його честь і гідність. І тупо напав на мене. Тупо напав і вибив телефон з рук. Намагався штовхати телефон. Я не знаю, що він хотів зробити”, – сказав Куницький.

Після сутички Куницький знову підійшов до Тищенка і намагався з’ясувати, навіщо Тищенко напав на нього.

Діалог з відео:

Куницький: Ти що робиш? Тищенко: А ти що робиш? Куницький: Коля, ти що, хворий?! Ти що? Нах*р ти мені телефон кидаєш? Ти що деб*л? Коля, іди сюди! Що ти робиш? Коля, що ти чудиш? Тищенко: Що? Не ображай мене, будь ласка. Куницький: Чого ти телефон б’єш? Чого ти б’єш мене в з…? Ти що хворий? Тищенко: Не лайтеся, будь ласка! Куницький: Навіщо ти напав на мене? Тищенко: Перестань переслідувати мене! Куницький: Ти хворий ід*от? Чи що? Це ж все на відео є! Тищенко: Що з вами?! Досить!

Автівки Куницького

28 квітня 2020 року фотокореспондент #Букв зафіксував, як Куницький у супроводі дівчини пересувався вулицею Грушевського в центрі Києва на автомобілі з відкидним верхом — Mercedes R129 2001 року випуску.

Цей кабріолет — спортивне авто люкс-класу (4-е покоління лінійки SL) німецької марки Mercedes-Benz. Він випускався з 1989 по 2001, загалом за 13 років було вироблено лише 204 940 одиниць. Автомобіль можна придбати за ціною від 35 тисяч доларів.

У 2002 році ця модель поступилася місцем своєму спадкоємцю — Mercedes-Benz R230. Саме таким авто пересувався засновник компанії Apple Стів Джобс.

Варто зазначити, що зазначений автомобіль не був позначений у деклараціях нардепа за 2018 та 2019 роки. В декларації за 2020 рік це авто також відсутнє.

Крім того, відповідно до декларацій, народний депутат, який задекларував понад 5 млн гривень, не володіє будь-якими іншими транспортними засобами.

При цьому наприкінці 2019 року Куницький придбав майнові права на об’єкт незавершеного будівництва — паркомісце — в паркінгу багатоповерхового будинку в Полуничному провулку в Одесі.

У декларації за 2020 рік зазначено, що він орендує дві автівки — Nissan Leaf (2013 р.в.) та BMW i3 (2015 р.в.). 13 березня 2021 року на Парковій дорозі у Києві евакуювали цей самий Nissan, оскільки нардеп запаркувався з порушенням.

Кримінальне провадження

У липні 2020 року “Схеми” опублікували розслідування, в якому розповіли про просування нардепом бізнесу, з яким він пов’язаний. Зокрема, Куницький рекламував та просував харківську групу компаній “Автоентерпрайз”, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Куницький намагався за допомогою мандату розв’язати проблеми компанії з ДБР та ГПУ: він розмістив свої приймальні в офісах компанії, що унеможливлює будь-які слідчі дії в цих будівлях. Також “слуга народу” намагався встановити зарядну станцію цієї мережі просто у дворі Верховної Ради. До того ж він подавав законопроєкти, які безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Джерела “Схем” у НАБУ зазначили, що детективи ведуть розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Наразі в НАБУ цю інформацію не підтверджують, посилаючись на таємницю слідства.

Дії Куницького вже перевірили у Національному агентстві з питань запобігання корупції. У діях нардепа побачили “вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів”. Однак протокол про адміністративне правопорушення не складатимуть, оскільки КСУ позбавив НАЗК таких повноважень.

Підтримка окупації Криму

У 2014 році Куницький заявляв, що Крим — це Росія. 25 липня 2014 року він опублікував відео, на якому видно, що його в Криму зупинив співробітник ДАІ. Шеврони на формі говорили про приналежність до російської правоохоронної системи, а посвідчення — ще українське.

Куницький наполегливо намагався з’ясувати причину зупинки. Після цього він дістав свої документи, але відмовився передати їх до рук інспектору. Підійшов напарник працівника ДАІ, що наполегливо попросив Куницького дати посвідчення в руки, на що водій відповів: