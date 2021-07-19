Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі колишній "слуга народу" Роман Іванісов, який був засуджений за зґвалтування неповнолітньої та збрехав про свою вищу освіту.

Біографія

Роман Іванісов народився у 1978 році у місті Бердянськ Запорізької області, закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу за фахом “правознавство”.

З 2005 по 2015 працював генеральним директором ТОВ “Укр Нафта Пром-Альянс”, де також був засновником. З 2006 року – співзасновник дочірнього підприємства “Аква Волинь” (інжиніринг, геологія та геодезія, технічне консультування в цих сферах).

У 2016-2017 роках був керівником ТОВ “Костопільтеплоагроінвест”, що займається добуванням торфу. З 2016 року — співзасновник та головний юрист у ТОВ “Проф дез контроль плюс” (комплексне обслуговування об’єктів, оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, прибирання).

Того ж року заснував компанію ТОВ “Санрайз медікал”, що спеціалізується на забезпеченні діяльності лікарняних закладів.

Політичну кар’єру розпочав у 2010-му. Тоді його було обрано депутатом Рівненської обласної ради за списком ВО “Батьківщина”.

З 2015 до 2016 року був радником голови Рівненської ОДА – Віталія Чугуннікова, відповідав за взаємодію з депутатським корпусом. У 2012-2014 роках Чугунніков був нардепом від партії “УДАР”.

В тому ж 2015-му балотувався до Рівненської обласної ради від БПП.

Вже у 2019 році Іванісов був обраний народним депутатом. Висувався партією “Слуги народу” у 153-му мажоритарному округу як безпартійний.

Скандали

Справа про зґвалтування неповнолітньої

19 листопада 2019 року журналіст Юрій Бутусов повідомив , що Роман Іванісов в 1996-му році був засуджений згвалтування неповнолітньої та зґвалтування неповнолітньої неприродним способом (ч. 3 ст. 117 та ч. 2 ст. 118 за Кримінальним кодексом УРСР).

За даними Бутусова, Іванісов 2 роки і 6 місяців відбував покарання в Маріупольській виправно-трудовій колонії.

На брифінгу 20 листопада 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив цю інформацію. Також він додав, що судимість Іванісова погашена, тому він вважається не судимим.

Вже за півтори години на офіційній сторінці ГПУ у соціальній мережі Facebook опублікували повідомлення про те, що інформація, яку раніше озвучив Рябошапка, є непідтвердженою, але вона буде перевірена.

За кілька годин Іванісов повідомив , що тимчасово виходить з фракції, а також додав, що це була спланована атака та навіть пообіцяв назвати імена замовників.

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський, який сказав , що якщо інформація про непогашену судимість Іванісова виявиться правдивою, він змусить нардепа скласти мандат.

Голова фракції “Слуга народу” в парламенті Давид Арахамія сказав , що якщо Іванісов спростує судимість, то його “заберуть назад”. А у випадку підтвердження – “піде куди хоче, по своїм справам”.

21 листопада ввечері з’явилось підтвердження судимості від журналістів. Після цього заступник голови фракції “слуг” Олександр Корнієнко заявив , що фракція не зможе повернути Іванісова назад.

Зеленський в підсумку сказав , що пишається тим, що Іванісова виключили зі складу фракції. Після цього ситуація “зам’ялась” та з боку фракції “Слуга народу” більше жодних заяв щодо Іванісова не було. Президент обіцянки щодо складання мандату не дотримався.

Брехня про вищу освіту

У біографії Іванісова на сайті Рівненської облради зазначено , що в 1995 році він вступив до Запорізького державного університету на факультет управління, відділення “Правознавство”. Сам Іванісов також вказав, що у 2000 році закінчив з відзнакою університет і отримав кваліфікацію “Юрист – спеціаліст”.

В автобіографії нардепа від пресслужби “Слуги народу” вказана інша інформація про вищу освіту політика. Там йдеться, що Іванісов закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу, факультет управління, відділення “Правознавство”, кваліфікація “Юрист – спеціаліст” з відзнакою.

Про Бердянський університет Іванісов вказав в автобіографії на офіційному сайті “Слуги народу” і на сайті депутата на своєму окрузі.

Журналісти перевірили інформацію. Обидва університети повідомили, що Іванісов у них не навчався.

У Запорізькому національному університеті відповіли: “Іванісов Роман Валерійович серед студентів, які навчалися в Запорізькому національному університеті не значиться”. У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу повідомили, що у них диплом про вищу освіту нардеп не отримував.