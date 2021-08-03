Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі Давид Арахамія та його шлях від "порохобота" до голови фракції партії "Слуга народу" в парламенті.

Біографія

Давид Арахамія народився у 1979 році у місті Сочі (Російська Федерація), мешкав певний час у Грузії. В 1992 році родина Арахамії переїхала до Миколаєва, рятуючись від війни в Абхазії.

У Миколаєві він закінчив загальноосвітню школу №36, потім вступив до Європейського університету, здобув ступінь магістра економіки. Пройшов програму “Професійний менеджмент” у Відкритому університеті Лондона.

У 2002 році став співзасновником ІТ-компанії TempleteMonster, яка займається розробленням шаблонів сайтів для бізнесу та електронною комерцією.

За словами власне ж Арахамії, компанія отримала розвиток завдяки “великому американському партнеру”, з яким він познайомився на вулиці Миколаєва за пляшкою пива. У 2013-му компанію продали приватному американському фонду. Вартість угоди достеменно невідома, в мережі фігурувала інформація про $100 млн.

У 2014 році — з початком російської агресії проти України — став займатися волонтерством.

У серпні 2014-го був призначений радником голови Миколаївської ОДА Вадима Мерікова.

У вересні того ж року призначений уповноваженим міністра оборони з питань закупівель (міністром був Валерій Гелетей), в жовтні був радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при МОУ (14 жовтня Гелетея на посаді змінив Степан Полторак).

У 2016 році Арахамія опікувався своїм новим проєктом — вебплатформою “Weblium”.

22 квітня 2019 року, на наступний день після другого туру президентських виборів, в якому переміг Володимир Зеленський, подякував п’ятому президенту Петру Порошенку за роботу та закликав його підтримати.

Вже за півтора місяця Арахамія заявив, що повірив новому президентові та його команді. Він пішов на парламентські вибори під четвертим номером списку “Слуги народу”. Згодом Арахамія очолив фракцію політсили в парламенті.

У червні-липні 2019 року Володимир Зеленський призначив Арахамію членом Наглядової ради ДК “Укроборонпром” та секретарем Національної інвестиційної ради.

13 березня 2021 року Арахамія очолив політраду партії “Слуга народу”.

Скандали

Арахамія і Комуністична партія Китаю

1 липня 2021 року Давид Арахамія та ще декілька парламентаріїв відвідали презентацію книги голови КНР “Сі Цзіньпін про державне управління в Китаї”.

Після цього Арахамія заявив про схожість “Слуги народу” з КПК, оскільки їхнім девізом є “служіння народу”.

За його словами, “Слуга народу” вважає Китай важливим стратегічним партнером України та має намір переймати досвід КПК в управлінні економікою і побудові держави.

Нардеп зізнався, що книга Сі Цзіньпіна про державне управління “справила сильне враження”. Він навіть вирішив посприяти виданню україномовної версії цієї книги, щоб “українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі й домігся стрімкого зростання економіки”.

Трохи згодом Арахамія підготував відеопривітання з нагоди сторіччя Комуністичної партії Китаю, яке вийшло в етері китайського державного телеканалу CCTV.

“Китайський приклад є унікальним завдяки, перш за все, звісно, Китайській партії, книги якої я читаю. Мені посол Китаю подарував збірки творів, книги голови партії. Я читаю і захоплююся горизонтом планування. Що є унікальним для китайського народу та всього світу – це горизонт планування”, – заявив Арахамія.

Як відомо, владу Китаю звинувачують у геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин, що мешкають в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Це ставало причиною для деяких брендів припинити використання бавовни, виготовленої у провінції. У відповідь бренди отримували негативну реакцію китайської влади.

За оцінками міжнародних спостерігачів, щонайменше 2 мільйони уйгурів та інших мусульманських меншин були та залишаються в концентраційних таборах, які створено в цьому автономному окрузі. Світові лідери звинувачують Китай в геноциді уйгурів, а комуністична влада намагається виправдовуватися та відкидає звинувачення.

У червні стало відомо, що влада Китаю погрожувала заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну, вимагаючи відмовитися від підтримки документа, що дає змогу перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом. Це сталося, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, яку було підписано 30 червня.

“Корабельна сосна”

23 червня 2020 року Давид Арахамія спільно зі своїм колегою Олександром Корнієнком під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепки Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба да, баба да”.

Спершу Корнієнко заявив, що відео змонтоване. Давид Арахамія підтримав свого колегу та додав, що вони мали на увазі те, що Ірина Аллахвердієева – “міцна жінка, пройде 400 округів та переможе”. Але фахівець з відеомонтажу відкинув цю версію, сказавши що це відео не містить ознак монтажу.

Сама Ірина Аллахвердієева сказала, що її колеги “присягнулися”, що нічого такого не казали.

Після суспільного резонансу в мережу потрапили “темники” від ОПУ з інструкцією, як коментувати ситуацію (у фракції “слуг” це заперечували). У соціальних мережах вимагали, аби Корнієнко та Арахамія пішли у відставку.

Потім Корнієнко все ж перепросив, але також додав, що під “корабельною сосною” мав на увазі іншу колегу – Тетяну Домбровську. А от Арахамія не перепросив.

“Ядерний шантажист”

28 липня 2021 року в етері програми “Хард з Влащенко” на телеканалі “Україна 24” у відповідь на запитання про те, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія сказав:

“У Кравчука, мені здається, помилка фатальна — позбутися ядерної зброї, підписавши меморандум (Будапештський — ред.), який нічого не значить. Мені здається, це найбільша… У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати”.

Він також додав, що, якби Україна була ядерною державою, “з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому, про інше тощо”.

На аргумент щодо того, що Україна не мала змоги обслуговувати наявну ядерну зброю, очільник президентської фракції зазначив:

“Навіть якщо ми не могли б обслуговувати (ядерну зброю — ред.), ми могли скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал, могли б шантажувати весь світ”.

Образа авторів Конституції

Під час урочистого засідання Верховної Ради до Дня Конституції Давид Арахамія назвав авторів Конституції України “два деда мопеда” у чаті фракції.

На урочистому засіданні були присутні перший Генеральний прокурор незалежної України, народний депутат 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду у відставці Віктор Шишкін та колишній політичний дисидент, Герой України, колишній нардеп Степан Хмара. Обидва прийшли у футболках з написами “Зе! Вбивця Конституції”.

Ось як їхню присутність прокоментував Давид Арахамія:

“Что это за два деда мопеда ? Стоят в зале” (подано мовою оригіналу зі збереженням орфографії та пунктуації автора — ред.).

За це Арахамія також не перепросив.

Непарламентська лексика

Неоднозначні заяви очільника парламентської фракції “Слуги народу” нерідко потрапляли в об’єктив фотокореспондентів.

В чатах Арахамія пропонував “відтиснути” “КВП Парковий”, звітував перед очільником ОПУ Андрієм Єрмаком за голосування щодо відставки міністрів.

Іноді парламентар переходить на непарламентську лексику в листуваннях. Зокрема, він пропонував називати одну з партій “проросійськими бл*дями”.

Такі інциденти Арахамія зазвичай не коментує. Виключенням стала, до прикладу, ситуація з оподаткуванням тютюну. Арахамія пропонував знизити податкову ставку для на ТВЕН (тютюнові стіки для IQOS, GLO та аналогічних пристроїв) з 300% до 200%. Після цього він зробив правку до бюджетного кодексу щодо зниження на 30% акцизу на стіки до цих електронних пристроїв.

Експерти з декількох ГО заявили, що це лобіювання тютюнових виробників, і такі дії призведуть до втрати державним бюджетом 3 млрд грн. Арахамія відкинув звинувачення та сказав, що це не лобіювання, а боротьба з “сірим” імпортом.

“Автохам” та Мальдіви за $80

12 березня 2021 року Давид Арахамія запаркував своє авто Toyota Land Cruiser на пішохідному переході біля Офісу Президента. Цієї автівки немає в декларації Арахамії.

Наступного дня пан Арахамія прокоментував це. Він заявив, що це авто належить його дружині та пообіцяв, що в декларації за 2020 рік його буде позначено. Це було зроблено.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за порушення Арахамією ПДР на нього було накладено штраф у розмірі 510 грн.

А 6 березня, незадовго до цього скандалу, політолог Андрій Смолій опублікував фото з відпочинку Арахамії на Мальдівах. Лише через 3 тижні Арахамія це прокоментував:

“Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах”, – розповів депутат.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками та вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.

“320 доларів (в день) коштувала моя вілла, в якій було три приставних ліжка, я з дружиною і троє дітей”, – сказав він.

В розмові з телеведучою Арахамія запропонував знайти для неї такий самий бюджетний тур на Мальдіви.

“Якщо я… знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу”, – сказав парламентарій.

Він додав, що бачив на сайті пропозиції й по 60, й навіть по 40 доларів з людини.

Також Арахамія зазначив, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.