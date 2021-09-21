Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі — Святослав Юраш та його сімейні цінності.

Біографія

Святослав Юраш народився в 1996 році у Львові. Навчався у Варшавському університеті (Польща) і Калькутському університеті (Індія) на факультетах міжнародних відносин. У грудні 2013 року перервав навчання та повернувся до України під час Революції Гідності. В картці депутата Верховної Ради до цього часу міститься інформація, що Юраш має загальну середню освіту.

З 2015 року був секретарем Громадської ради при Парламентському комітеті у закордонних справах.

Також був засновником ГО “Новий Донбас”, Міжнародного центру Майдану та медіаресурсу “EuromaidanPR”.

Був одним із засновників творчого об’єднання “Babylon’13”, але в липні 2019 року його звідти виключили через “одіозну риторику щодо мовного закону та реформ МОЗ України”.

У 2019 році увійшов до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №27 та був обраний народним депутатом України.

Декларація

Згідно з декларацією Юраша за 2020 рік, у власності його родини знаходиться квартира у Донецьку площею 77,3 м2 (квартира дружини – Софії) та житловий будинок у Львові площею 327,8 м2 (належить родичам Юраша).

Також Юраш орендує у членів власної родини квартиру у Києві площею 74,3 м2, а дружина орендує в Анатолія Сидоренка нежитлове приміщення 33 м2.

Зазначимо, що у самого Святослава Юраша у власності житла не має.

Також, його дружині належать акції американських компаній:

36% в EQUITY RESIDENTIAL;

10% – у SPDR GOLD TRUST SPONSORED BY WORLD GOLD TRUST SERVICES, LLC;

12% – у NVESCO QQQ TRUST SERIES 1;

10% – у PDR SERVICES LLC – SPDR SP 500 ETF TRUST;

26% у The Vanguard Group – Vanguard Real Estate Index Fund ETF.

Транспортних засобів Юраш та його дружина не мають. На дитину також не “записано” автомобіль.

З грошових активів родини Юрашів – $25,5 тисяч та ₴93,7 тисячі на банківських рахунках, ₴3700 готівкою. Також дружина передала в управління до американської брокерської компанії $6150.

За минулий рік Святослав Юраш отримав ₴508 933 заробітної плати нардепа, а також 82 грн – проценти.

Софія Юраш отримала ₴876 524 як дохід від підприємницької діяльності, 300 грн – проценти, ₴22 360 – допомогу при народженні дитини, 3530 грн дивідендів, ₴696 958 – дохід від відчуження цінних паперів, а також 6647 грн – додаткового матеріального блага.

У Святослава та Софії Юраш відкрито відразу 27 рахунків у різноманітних банках України.

Скандали й погляди нардепа

Створення МФО “Цінності, гідність, родина”

18 січня 2020 року Святослав Юраш оголосив про створення міжфракційного об’єднання “Цінності, гідність, родина” для “захисту вічних цінностей українського суспільства”.

“Метою міжфракційного депутатського об’єднання є і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім’я політичної моди; підготовка та прийняття законів, які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді; а також популяризація та донесення широкого спектра світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти”, — казав нардеп.

Після створення МФО в коментарях до допису про цю подію нардепові нагадували про минуле його дружини.

Софія Юраш раніше займалася косплеєм (була відома під ніком “grellkaLoli”). Світлини зі старих фотосесій вона публікувала з тегом “П*дики Фолловят П*дорасов”.

Юраш на нагадування про це відповідав:

“Ой зловили. Ой капець. Страшно ж то як. Це вже під час кампанії мої близькоцерковні “друзі” запускали. Спеціально для Вас картинка”.

Церква проти домашнього насильства

Юраш визнавав, що сім’я як інститут не виключає існування насильства з боку чоловіка або жінки щодо один одного або до їхніх дітей.

Розв’язанням проблем, пов’язаних з насильством у сім’ї, на його думку, повинна займатися церква.

“Першим місцем, куди в подібних історіях пари йшли по пораду й щоб розповісти про всю цю драму, була церква. Також однією з церковних причин для розлучення були всі ці названі вами явища. Тому треба не забувати, що одними з центральних mental health providers, тих, хто забезпечує психічне здоров’я в Україні є, в першу чергу, церкви. Не треба забувати про їх користь і роль”, — казав Юраш в інтерв’ю #Буквам.

Нардеп наголошував, що закони, пов’язані з цією темою, не виконуються. А можливість отримати допомогу психологів є не у всіх.

“Глобально ж треба мати на увазі, що по всій цій темі в нас і закони є. Просто вони не виконуються надто часто. І наше завдання як парламентаріїв – активно тиснути на органи, які зобов’язані це робити. Нам треба зробити так, щоб в українській сім’ї були захищені всі її члени, а також мали змогу бути в тому, чим шлюб має бути. … Я не кажу, що це (сімейні психологи — ред.) погано – надто, якщо ти живеш у Каліфорнії. Це масове явище там, а в нашій ситуації – треба дивитись”, — додав він.

Церква, за його словами, вже є медіатором для розв’язання проблем всередині сім’ї, проте також не завжди справляється. Тому нардеп вважає, що церкві потрібні “кращі можливості”.

“Церква вже є медіатором. Не завжди успішним, не завжди ідеальним – але вона вже займає домінантну позицію в дискусії про взаємини двох людей. Якщо дати їй більшу, кращу можливість це робити – то, можливо, ця унікальна функція, яку церква зараз має, виконуватиметься ще краще”, — заявив Юраш.

Вивчення правил побудови сім’ї в школі

В інтерв’ю #Буквам Юраш також заявив, що дітей у школах мають вчити “формувати союз” так, “щоб інша людина також хотіла в ньому перебувати”.

За словами нардепа, в МФО вважають, що в шкільних підручниках повинна бути інформація про людські взаємини та побудові сім’ї.

“Щодо інших пріоритетів. Те, що всіх нас єднає – це тема освіти. Школа, крім надання базових знань, має також готувати до дорослого життя. Цього в Україні не відбувається, й часто, закінчивши школу, людина не в курсі багатьох аспектів людських взаємин: що там може статися, які ризики існують. Предмет, який розставляв би тут крапки над “і” – або, принаймні, давав би більше інформації з питань, які виникають у молодих людей (у мене точно виникали), є потрібним. Зараз ми маємо предмет “Основи сім’ї”. Але в підручнику там не все ідеально. Чи має цей предмет покращитись і розширитись? Думаю, так. І найближчим часом ми будемо вести з міністром освіти діалог на цю тему”, — сказав Юраш.

Ставлення до ЛГБТ

На запитання #Букв про те, як депутатське об’єднання ставиться до представників ЛГБТ-спільноти, Юраш відповів:

“В Україні є багато різних громад, спільнот. Є і спільноти з нетрадиційною орієнтацією. У них повинні бути такі ж права і свободи, обмежені українською Конституцією, як і в інших”.

“У них (предстаників ЛГБТ-спільноти — ред.) ті ж можливості та відповідальність, як і в усіх. Обмежені законом і Конституцією України”, – вважає нардеп.

При цьому Юраш зазначив, що сам говорячи про сім’ю має на увазі виключно союз чоловіка і жінки.

“В Україні є кілька визначень сім’ї — соціальне, історичне й конституційне. Усі вони насправді збігаються: сім’я це чоловік та жінка, які разом об’єднуються, щоб будувати щось більше, ніж те, чим вони є поодинці. Але передусім — це про наступне покоління. Дорослі мають давати йому все, що можуть, і готувати до великого життя попереду”, — сказав він.

Питання, пов’язані з людьми “нетрадиційної орієнтації”, зокрема, що стосуються їх права офіційно реєструвати їх стосунки, має вирішувати, на думку нардепа, хто-небудь інший.

“Якщо ми говоримо про питання різноманітних людей нетрадиційної орієнтації – це не те, чим займається наше МФО. Я сподіваюсь, що в парламенті будуть об’єднання парламентаріїв по всіх питаннях. Наше МФО стосується української родини. І в межах конституційного визначення, і щодо цієї родини, і переліку тих проблем, про які ми говорили – ми й будемо працювати”, — зазначив Юраш.

Підтримка заборони абортів

8 березня 2020 року Юраш взяв участь у “Марші проти абортів”, яке організувала праворадикальна організації “Традиція та порядок”.

“У наших союзників з лав консервативних жінок виникли проблеми з можливістю долучитися до “Маршу Жінок” і вони попросили допомогти. Ось під’їхав і допоміг. Потім залишив цю подію”, – казав в коментарі #Буквам Юраш.

Зазначимо, що консервативні політики по всьому світу прагнуть до обмеження прав жінок на аборт.

У “республіканському” штаті Техас заборонили аборти після 6-ти тижнів вагітності, а у Міссісіпі – після 15-ти.

У Польщі заборонили аборти, окрім випадків зґвалтування, інцесту або якщо вагітність несе загрозу для життя жінки. По всій країні відбувались протести.

Інтерв’ю скандальному російському політикові

30 липня 2021 року Святослав Юраш прийшов на інтерв’ю до російського політика та члена Лібертаріанської партії Росії – Михайла Свєтова.

Депутат Верховної Ради України говорив з росіянином про культурне об’єднання України з країнами Євросоюзу, підсумки Євромайдану, російсько-українську війну, а також про причини буксування реформ.

Співрозмовника нардепа Свєтова підозрювали у розбещуванні неповнолітніх. У 2019 році один з російських телеканалів повідомив, що стосовно політика була розпочата перевірка слідчого комітету РФ за ст. 135 Кримінального кодексу РФ – “Розбещування неповнолітніх”.

Сам Свєтлов не приховував стосунків з неповнолітньою. Він називав дівчину “прекрасной малолеткой” і казав, що їхні стосунки розпочалися, коли їй було 15 років. При цьому кримінальну справу він назвав тиском з боку влади.