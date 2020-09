Як налаштувати домашній екран iPhone, розповідає видання The Verge.

В червні компанія Apple представила на конференції для розробників WWDC 2020 оновлену операційну систему iOS 14. Вона стала доступною для завантаження користувачами 16 вересня.

В новій операційній системі користувачі отримали можливість додавати віджети на домашній екран, також з’явилася “Бібліотека додатків”. Відсутність цих функцій раніше була яскравою відмінністю iOS від Android.

Примітно, що на тлі виходу оновлення користувачі масово почали використовувати не тільки нові функції, а й старі, як функцією створення кастомізованих іконок додатків (з’явилася в iOS12) та зміною шпалер (була доступною завжди), аби максимально урізноманітнити вигляд своїх смартфонів.

Дописи про це можна легко знайти на тегами #ios14 та #ios14homescreen. Ось декілька прикладів:

made mine look like a ps2 memory card screen✍️ #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW — jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020

acnh nookphone icons extension pack! 🌻

hi friends! i've made a new round of nookphone inspired icons for both ios and android! + a bonus night time mode wallpaper c: available now! https://t.co/lcuduqQ1Ek#acnh #animalcrossing #ios14homescreen #iOS14 pic.twitter.com/YIdSjbiAsL — gen ̖́ – @ ginkgo island ★彡 (@okpng) September 19, 2020

Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn — Alvarez🦜 (@alvarezbenjaro) September 19, 2020

Безліч готових наборів з іконок та шпалер, які відтепер можна доповнити віджетами (з погодою, годинником, календарем тощо) вже доступні для завантаження та придбання в Мережі. Однак створити свій власний домашній екран можна і самостійно. Це легко, але потребує часу.

Як налаштувати домашній екран iPhone

Шпалери та іконки. Зображення для іконок, як і для шпалер, можна знайти завдяки Gooogle-пошуку за картинками. Це мають бути PNG-зображення з прозорим фоном, тож, можливо, кожну іконку доведеться обробляти в фоторедакторі.

Коли ви матимете готовий набір нових ярликів (або ж завантажите безкоштовний/платний готовий набір на просторах Інтернету), потрібно буде зберегти його на смартфоні та завантажити додаток Apple Shortcuts.

З його допомогою можна буде замінити ярлик для будь-якого додатку. Для цього потрібно натиснути на “+” у правому верхньому куті, дали — Додати дію — Сценарії — Відкриття програми — Обрати. В меню ви зможете обрати програму, для якої необхідно змінити налаштувати.

Потім, щоб налаштувати значок і додати його на головний екран, треба перейти у меню з трьома крапками поруч з дією, яку ви щойно створили, та обрати “Додати на головний екран”.

Потім необхідно обрати значок під панеллю “Ім’я і значок на головному екрані” з галереї і зберегти.

Віджети. Щоб додати віджети на домашній екран, необхідно завантажити додаток під назвою Widgetsmith. Після того, як ви завантажили його, треба просто відкрити програму і натиснути, щоб створити віджет потрібного розміру.

Потім ви можете налаштувати стандартні віджети iOS такі як годинник і календар, з різними шрифтами і кольорами, або створити віджет, який показує статичне зображення. Як тут:

Після того, як ви створили свій віджет, просто перейдіть на домашній екран, натисніть і утримуйте екран, щоб викликати параметри налаштування, потім натисніть знак “+” у верхньому лівому кутку екрана, щоб додати віджет. Прокрутіть вниз, щоб знайти свої творіння у Widgetsmith.