Але як облаштувати його так, щоб з самого початку все йшло як треба? Про це ми запитали експертів.
Оцініть приміщення і складіть план
Фахівці рекомендують виважено підійти до питання капітального ремонту. Спочатку огляньте планування: чи потрібно зведення перегородок з гіпсокартону?
Зверніть увагу на вікна. Якщо старі рами ще в порядку, не доведеться міняти їх на склопакети. Ніколи не погоджуйтеся на приміщення без вікон!
Зазвичай у план ремонту входить:
- оздоблення стін, переважно фарбування;
- установка підвісної стелі;
- укладання ламінату або лінолеуму;
- установка або облицювання дверей;
- вбудовані шафи.
На кожен пункт фахівці рекомендують прописати необхідні матеріали, придивляючись на ціну й доцільність його застосування.
“Шліфування плита ДСП застосовується для виготовлення дверей і обробки приміщень, нарівні зі звичайною плитою ДСП, це бюджетний варіант. А ось ціна ДСП з ламінуванням трохи вище, але матеріал більш міцний и привабливий, також підходить для виготовлення меблів,” – пояснили фахівці з виробів з деревини компанії “ПлітТоргСервіс”.
Обладнання та робочі місця
Мінімальна вимога для офісу – наявність робочих місць на кожного співробітника. Робоче місце це:
- комп’ютерний стіл з тумбою для паперів;
- стілець або крісло;
- освітлювальний прилад;
- персональний комп’ютер;
- підключення до мережі та вихід на периферію.
У деяких офісах гостро стоїть питання збереження особистих речей співробітників і майна фірми, в тому числі, цінних паперів та статутних документів.
Для вирішення проблеми експерти рекомендують:
- особисті шафки співробітників в зоні передпокою;
- шухляди столів співробітників без замків;
- закриті гардеробні шафи;
- сейфи в кабінеті керівників.
“Для надійного зберігання документів, бухгалтерії, грошей та цінних паперів немає кращого рішення, ніж сейфи. Це жароміцні і зламостійкі шафи, доступ до яких є тільки у уповноважених, найчастіше, керівництва. Сейфи можуть стояти окремо, а можуть бути вбудовані в меблі, аж до шухляді письмового столу”, – розповіли фахівці з металу компанії “ДиК”.
З дрібниць знадобиться затінення вікон – жалюзі або римські штори; при необхідності – меблі для гостей (диван з журнальним столиком). Обов’язково треба обладнувати кухонний куточок.
Ось основні пункти, які допоможуть вам швидко зорієнтуватися і почати роботу з нуля. Застосовуйте поради професіоналів і ведіть свій бізнес до успіху!