Порожній офіс - як чистий аркуш, на якому можна намалювати картину успіху.

Але як облаштувати його так, щоб з самого початку все йшло як треба? Про це ми запитали експертів.

Оцініть приміщення і складіть план

Фахівці рекомендують виважено підійти до питання капітального ремонту. Спочатку огляньте планування: чи потрібно зведення перегородок з гіпсокартону?

Зверніть увагу на вікна. Якщо старі рами ще в порядку, не доведеться міняти їх на склопакети. Ніколи не погоджуйтеся на приміщення без вікон!

Зазвичай у план ремонту входить:

оздоблення стін, переважно фарбування;

установка підвісної стелі;

укладання ламінату або лінолеуму;

установка або облицювання дверей;

вбудовані шафи.

На кожен пункт фахівці рекомендують прописати необхідні матеріали, придивляючись на ціну й доцільність його застосування.

“Шліфування плита ДСП застосовується для виготовлення дверей і обробки приміщень, нарівні зі звичайною плитою ДСП, це бюджетний варіант. А ось ціна ДСП з ламінуванням трохи вище, але матеріал більш міцний и привабливий, також підходить для виготовлення меблів,” – пояснили фахівці з виробів з деревини компанії “ПлітТоргСервіс”.

Обладнання та робочі місця

Мінімальна вимога для офісу – наявність робочих місць на кожного співробітника. Робоче місце це:

комп’ютерний стіл з тумбою для паперів;

стілець або крісло;

освітлювальний прилад;

персональний комп’ютер;

підключення до мережі та вихід на периферію.

У деяких офісах гостро стоїть питання збереження особистих речей співробітників і майна фірми, в тому числі, цінних паперів та статутних документів.

Для вирішення проблеми експерти рекомендують:

особисті шафки співробітників в зоні передпокою;

шухляди столів співробітників без замків;

закриті гардеробні шафи;

сейфи в кабінеті керівників.

“Для надійного зберігання документів, бухгалтерії, грошей та цінних паперів немає кращого рішення, ніж сейфи. Це жароміцні і зламостійкі шафи, доступ до яких є тільки у уповноважених, найчастіше, керівництва. Сейфи можуть стояти окремо, а можуть бути вбудовані в меблі, аж до шухляді письмового столу”, – розповіли фахівці з металу компанії “ДиК”.

З дрібниць знадобиться затінення вікон – жалюзі або римські штори; при необхідності – меблі для гостей (диван з журнальним столиком). Обов’язково треба обладнувати кухонний куточок.

Ось основні пункти, які допоможуть вам швидко зорієнтуватися і почати роботу з нуля. Застосовуйте поради професіоналів і ведіть свій бізнес до успіху!