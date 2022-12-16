Смарт-телевізори – пристрої з операційною системою як на ПК або смартфонах. Коректна робота розумних гаджетів можлива, якщо ОС оновлюється з виходом оновлень розробника.

Компанія LG регулярно вдосконалює встановлену на їх телевізори WebOS. Завдяки своєчасному оновленню системи оновлень Citrus працює без глюків та перебоїв.

У нашій статті ми розповімо, що буде з розумним телевізором, якщо його не оновлювати протягом тривалого періоду, як можна оновити ОС телевізора LG через інтернет і чи це можна зробити вручну без підключення до мережі.

Які проблеми виникають у користувачів, які нехтують встановленням оновлень на Smart TV

Деякі споживачі гадають, що якщо вони купили Smart TV, то більше від них нічого не потрібно. Розумний пристрій буде працювати без перебоїв, а користувач тільки іноді скидатиме з нього пил. Потім ці люди дивуються, що браузер починає працювати не так швидко, як раніше, частіше видавати помилки, «глючити» та зависати.

Що буде, якщо не оновлювати операційну систему смарт-телевізора LG:

У міру старіння версії WebOS збільшується час завантаження та відгуку сторінок, гальмується запуск встановлених на пристрої програм. Виникають збої в роботі Adobe Flash Player, який відповідає за демонстрацію відеоконтенту з Інтернету. Відкриваються не всі типи відео, можливе гальмування під час трансляції. Через збої роботи бази «шкідливих ресурсів» блокуються IP-адреси нормальних сайтів.

Чим довше ви не оновлюватимете ПЗ, тим більше проблем виникне.

Як оновити Smart TV LG

Дехто вважає, що ОС Smart TV повинна оновлюватися автоматично без участі користувача. Оновлення справді ставляться автоматично, але процес потрібно запустити.

Як встановити оновлення через меню LG Smart TV:

Перевірте наявність підключення до мережі. Натисніть кнопку Setting на пульті керування TV. У меню виберіть пункт Підтримка та знайдіть пункт Оновлення програмного забезпечення. Коли на екрані з’явиться спливаюче вікно з інформацією про поточну версію мікропрограми, натисніть кнопку Перевірити наявність оновлень. Якщо ви маєте доступні оновлення, натисніть кнопку Оновити. Доступні оновлення встановлюватимуться автоматично. Не вмикайте пристрій до завершення процесу.

Чи можна інсталювати оновлення без підключення до Інтернету

Якщо телевізор не підключено до Інтернету, його можна оновити вручну. Для цього вам потрібно завантажити останню версію ОС для моделі телевізора. Потрібно уточнити її номер, серію, а також дізнатися, яку версію ПЗ встановлено на TV в даний момент. Все це можна переглянути в меню Налаштування у розділі Інформація про продукт.

Завантажувати програму можна лише на офіційному сайті LG. У відповідному розділі потрібно ввести дані телевізора та знайти розділ ПЗ та прошивки. Оновлення можна завантажити на флешку або знімний диск. Папку з програмою потрібно назвати LG_DTV.

Після завантаження підключити флешку або диск до Smart TV. Оновлення буде розпізнано, завантажено та встановлено автоматично.