Наприкінці 2020 року разом із появою на ринку нового покоління відеокарт для персональних комп’ютерів (ПК) і особливо нового покоління консолей, перед геймерами виникла дилема: що ж вибрати – консоль чи ПК.

#Букви разом з PlayStation допоможуть визначитися з вибором.

Прочитавши матеріал, читачі зможуть вирішити, чому ж надати перевагу – ПК чи консолі. Наприклад, останні вже давно перестали бути вузькоспеціалізованими: за допомогою них можна подивитися кіно, послухати музику або увімкнути YouTube, Twitch або Netflix. Та й ПК з цими завданнями теж добре впорається. Крім того, можна буде порівняти вартість обох варіантів.

Так, PlayStation 5 з Ultra HD Blu-ray приводом і підписка PS Plus на 8 років обійдуться у 27 191 гривню. Для користувачів ПК ця сума значно зросте, адже знадобляться більш потужні відеокарти, накопичувач з більшою ємністю, а ще додати оперативної пам’яті.

Також читачі зможуть дізнатися більше про технічні характеристики PlayStation 5 і про безкоштовну колекції ігор для користувачів PS5 – PlayStation Plus Collection, яка доступна для всіх власників підписки PS Plus на весь термін її дії.