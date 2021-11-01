COVID-сертифікат — це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії. Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини.

#Букви підготували покрокову інструкцію, як згенерувати та користуватися таким сертифікатом.

З чого розпочати?

Для початку слід зайти на єдиний портал державних послуг Дія – https://diia.gov.ua

Якщо ви вперше на порталі – треба зареєструватися за допомогою КЕП (електронного підпису) чи Дія.підпису. Можна обрати варіант електронного підпису від “ПриватБанку”.

Як отримати електронний підпис від “ПриватБанку”:

Авторизуйтеся у Приват24;

Виберіть Сервіси – Бізнес – Електронний цифровий підпис

З’явиться вікно із вашими персональними даними – натисніть Дані вірні:

Далі потрібно буде придумати пароль, потім повторити його:

Після того, як натиснули Далі, отримаєте СМС із кодом, який потрібно буде ввести у відповідне вікно.

Підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.

(покрокова відеоінструкція тут)

Потім на головній сторінці порталу “Дія” (або в розділі Послуги) оберіть отримання COVID-сертифікату.

Обов’язково перевірте свої персональні дані. Ознайомтеся зі згодою про використання персональних даних і підпишіть за допомогою Дія.підпису чи КЕПу.

На електронну пошту надійде сповіщення, коли сертифікат буде згенеровано.

Завантажити та видрукувати можна буде із кабінету громадянина у розділі Послуги – Замовленні документи.

Сертифікат можна створити лише за умови, якщо в реєстрі є дані про два щеплення!

Міжнародний COVID-сертифікат має QR-код європейського зразка. Сертифікат можна завантажити на телефон або роздрукувати.

Що кажуть у Мінцифри?

Як пояснили #Буквам у Мінцифри, на щодень можна використовувати сертифікат в електронному вигляді – це PDF-файл (його варто завантажити на телефон, а якщо немає такої функції, то можна зберігати в електронній пошті чи месенджері), або ж роздрукувати сертифікат – це, наприклад, зручно для людей похилого віку.

Роздрукований COVID-сертифікат можна зігнути по пунктирних лініях і зробити у такій спосіб книжечку.

При перевірці COVID-сертифікату сканують саме QR-код.

Також у Мінцифри зазначили, що для внутрішнього користування можна згенерувати COVID-сертифікат у застосунку “Дія”. А якщо людина не бажає завантажувати цей застосунок, то можна користуватися міжнародним сертифікатом.