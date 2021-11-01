#Букви підготували покрокову інструкцію, як згенерувати та користуватися таким сертифікатом.
З чого розпочати?
Для початку слід зайти на єдиний портал державних послуг Дія – https://diia.gov.ua
Якщо ви вперше на порталі – треба зареєструватися за допомогою КЕП (електронного підпису) чи Дія.підпису. Можна обрати варіант електронного підпису від “ПриватБанку”.
Як отримати електронний підпис від “ПриватБанку”:
- Авторизуйтеся у Приват24;
- Виберіть Сервіси – Бізнес – Електронний цифровий підпис
З’явиться вікно із вашими персональними даними – натисніть Дані вірні:
Далі потрібно буде придумати пароль, потім повторити його:
Після того, як натиснули Далі, отримаєте СМС із кодом, який потрібно буде ввести у відповідне вікно.
Підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.
(покрокова відеоінструкція тут)
Потім на головній сторінці порталу “Дія” (або в розділі Послуги) оберіть отримання COVID-сертифікату.
Обов’язково перевірте свої персональні дані. Ознайомтеся зі згодою про використання персональних даних і підпишіть за допомогою Дія.підпису чи КЕПу.
На електронну пошту надійде сповіщення, коли сертифікат буде згенеровано.
Завантажити та видрукувати можна буде із кабінету громадянина у розділі Послуги – Замовленні документи.
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Сертифікат можна створити лише за умови, якщо в реєстрі є дані про два щеплення!
Міжнародний COVID-сертифікат має QR-код європейського зразка. Сертифікат можна завантажити на телефон або роздрукувати.
Що кажуть у Мінцифри?
Як пояснили #Буквам у Мінцифри, на щодень можна використовувати сертифікат в електронному вигляді – це PDF-файл (його варто завантажити на телефон, а якщо немає такої функції, то можна зберігати в електронній пошті чи месенджері), або ж роздрукувати сертифікат – це, наприклад, зручно для людей похилого віку.
Роздрукований COVID-сертифікат можна зігнути по пунктирних лініях і зробити у такій спосіб книжечку.
При перевірці COVID-сертифікату сканують саме QR-код.
Також у Мінцифри зазначили, що для внутрішнього користування можна згенерувати COVID-сертифікат у застосунку “Дія”. А якщо людина не бажає завантажувати цей застосунок, то можна користуватися міжнародним сертифікатом.
- Нагадаємо, що з 1 листопада Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, оскільки за критеріями столиця досягла показників червоної зони.