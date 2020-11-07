Хиткий американський штат Пенсильванія, де на кону 20 голосів виборників, цьогоріч у центрі уваги громадськості та преси.

Чому – розповідає Кеті Вівер у статті для The New York Times.

Великий штат Пенсільванія? Ні. Найвеличніший штат. Крім того, не штат.

Це співдружність, дякую за турботу та бажання знати більше.

Запитайте когось із Пенсильванії, і вони скажуть вам – вони з Пенсильванії. Це п’ятий за чисельністю штат; другий, прийнята до союзу; один з лише чотирьох штатів, що є насправді є співдружністю (що є тим самим, що штат, за винятком того, що насправді це співдружність); давній дім Бенджаміна Франкліна (технічно не його батьківщина, але, безумовно, головне, що він любив); батьківщина Патті Лабел, Шерон Стоун та інших; місце широке, географічно більше широке, ніж ви думаєте (приблизно 480 км зі сходу на захід).

З будь-якої причини, та частина Сполучених Штатів, яка не є Пенсильванією, як правило, не вважає, що Пенсильванія захоплює.

Але зараз, коли стурбована нація чекає остаточного підрахунку голосів на президентських виборах 2020 року, усі погляди прикуті до Джорджії, Невади, Пенсільванії та Аризони – або, як трактують люди з Пенсильванії, – до Пенсильванії.

Хоча Пенсільванія (батьківщина Міка Мілла та Джеймса Стюарта) здавна розглядалася як хиткий штат на виборах через неоднорідний політичний склад її жителів, додаткова увага, яку Пенсільванія приділяла цьому виборчому циклу, є результатом власного задуму.

Тривалий період підрахунку виборчих бюлетенів, спричинений відмовою законодавчого органу штату, який очолювали республіканці, дозволити підрахування виборчих бюлетенів розпочати раніше, ніж зазвичай. Це попри те, що, як очікувалося (і виявилося) була надзвичайно великою кількість бюлетенів для голосування.

Поки в Джорджії загальний обсяг голосів за Дональда Дж. Трампа та Джозефа Р. Байдена-молодшого, як очікується, буде розділений відстанню шириною у волосину, державні чиновники в Пенсільванії цілими днями прогнозують комфортну перемогу пана Байдена. Просто потрібно багато часу, щоб це відзначити. (Мер Філадельфії Джим Кенні назвав пана Байдена в п’ятницю вранці “переможцем”.)

Зрозуміло, що багато американців були розчаровані повільним потоком результатів.

“Людське тіло ще не було змушене витрачати стільки енергії на роздуми про Пенсильванію”, – написав амриканський комік Світен Колберт у 7:13 вечора в штаті Пенсільванія в день виборів.

Потім, за кілька днів після національних виборів, які фактично були заручниками (частково) в Пенсільванії, користувачі соціальних мереж (або принаймні ті, хто вболівають за демократичного кандидата) раптово піддалися стокгольмському синдрому. Вони злорадно попереджали про нерозсудливість тих, хто хотів поїхати до Філадельфії, щоб почати неприємності. […]

Раніше цього тижня консервативні політичні коментатори закликали прихильників президента Трампа поїхати до Філадельфії, щоб продемонструвати своє невдоволення підрахунком бюлетенів, який, здавалося б, приніс перемогу демократам.

Вибори чиновники Філадельфії оголосили в п’ятницю, що вони покажуть результати ще 2-3 тисяч виборчих бюлетенів до кінця дня. Ці оновлені підсумки залишать для підрахунку ще десятки тисяч бюлетенів, гарантуючи, що ще деякий час американці продовжуватимуть спостерігати за подіями в Пенсильванії, як це завжди роблять пенсільванці: як за цікавими та помітними подіями.

Зауважимо, наразі у Пенсильванії пораховані 98% голосів. Демократ Джо Байден випереджає республіканця Дональда Трампа на 0,3% або ж 23,5 тисячі голосів. За останні кілька годин відрив збільшився до 10 тисяч або 0,1%. Ще нещодавно Трамп лідирував з відривом у 5,7%.

Для Трампа програш у Пенсильванії, де на кону 20 голосів виборників, дорівнює програшу на президентських виборах, оскільки його опонент Байден вже має підтримку 253 виборників, а для перемоги потрібні голоси 270.