Одним з найбільш надійних способів захистити онлайн-акаунти вважають двофакторну аутентифікацію Google. Є спосіб перенести її на новий телефон, щоб надійно захистити особисті дані.

Про це повідомляє The Verge.

Двофакторну аутентифікацію (2FA) називають одним з кращих і найпростіших способів захистити онлайн-акаунти.

Її суть полягає в тому, що якщо хтось намагається отримати доступ до облікового запису – на телефон власника приходить код аутентифікації.

Встановити двофакторну аутентифікацію можна за допомогою 2FA: Google Authenticator або Authy. Воно дозволяє заборонити будь-кому доступ до особистих даних, отримавши спеціальний пароль.

З огляду на те, що 2FA використовує унікальний ключ, якщо власник втратить або зламає телефон, то перевстановити додаток на новому телефоні буде неможливо. Обов’язково потрібно буде передати ключовий код для телефону, а також додаток.

Але є досить простий спосіб перенести додаток на новий телефон.

Google Authenticator дозволяє встановити двофакторну аутентифікацію, використовуючи телефон для сканування QR-коду, створеного додатком на окремому пристрої, або шляхом введення ключового коду. Це відносно просто.

Унікальність 2FA полягає в тому, що він використовує ключі безпеки, специфічні для кожного пристрою.

Для того щоб перенести двофакторну аутентифікацію на інший пристрій – потрібно використовувати спеціальну функцію перенесення Authenticator для переміщення ключів з одного телефону на інший.

Перенесення аутентифікатора через Android

Якщо є два телефони Android, то можна перенести облікові записи на новий телефон, експортувавши їх за допомогою QR-коду. Його створює додаток Authenticator.

Для цього потрібно відкрити Google Authenticator на старому телефоні.

Натиснути на три крапки в правому верхньому куті екрану і вибрати “Перенести облікові записи”

Вибрати “Експорт облікових записів”. Тут потрібно ввести пароль, ідентифікуватися за допомогою відбитка пальця.

Вибрати потрібний обліковий запис для експортування.

Буде показано QR-код.

На новому телефоні натиснути “Імпортувати облікові записи”.

Слідувати інструкціям.

Відсканувати отриманий код на старому телефоні новим телефоном

Використання резервних кодів

Під час налаштування програми для використання Google Authenticator, перед завершенням процесу буде надано набір з чотирьох резервних кодів.

Зберегти резервні коди краще на паперовому носії.

Таким же способом можна відновити ключі на новому iPhone.

Зробити скріншот екрану зі штрих-кодом

Це код додатка, захищеного 2FA.

Якщо резервні коди втрачено, але є знімок екрана зі штрих-кодом QR, який спочатку використовувався для створення аутентифікації свого додатку, можна використовувати цей знімок екрана, щоб встановити облікові дані на новому телефоні.

Для цього потрібно завантажити знімок екрану на комп’ютер, встановити Google Authenticator на новий телефон і використовувати знак плюса в додатку для сканування штрих-коду.