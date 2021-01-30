Президент США Джо Байден відвідав Національний військово-медичний центр Волтера Ріда, щоб зустрітися з пораненими солдатами. У поїздку його проводжала перша леді Джилл Байден.

Відповідне фото опублікував фотограф Дрю Ангерер.

“Президент Джо Байден цілує першу леді доктора Джилл Байден перед посадкою на борт Marine One для поїздки в військово-медичний центр Волтера Ріда, щоб відвідати поранених військовослужбовців”, – прокоментував він знімок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Drew Angerer (@drewangerer)

Як повідомляє АР, в військово-медичному центрі Байден зустрівся як з діючими військовослужбовцями, так і з колишніми, що проходять лікування в цьому закладі.

Водночас, Джилл спілкувалася зі студентами-військовослужбовцями за допомогою відеозв’язку.

Варто зазначити, що у президента США є і особиста історія, яка пов’язана з цією лікарнею. Його син Бо, який служив майором Національної гвардії армії Делавера, помер в госпіталі Волтера Ріда в 2015 році від раку мозку.