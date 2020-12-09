Про це повідомляють #Букви.

На місці облаштування ковзанки перебувають робітники й містяться необхідні матеріали.

Варто відзначити, що з кінця листопада роботи істотно вперед не просунулися.

Як відомо, ковзанка біля Офісу президента Володимира Зеленського в центрі столиці вже стала традиційною.

Так, у 2019 році під ОПУ також облаштовували ковзанку. Тоді вона користувалася популярністю серед киян. Цього року традицію вирішили продовжити.

Ковзанка під ОПУ

Ковзанка під ОПУ

Ковзанка під ОПУ

Ковзанка під ОПУ

Ковзанка під ОПУ

Ковзанка під ОПУ

Фото: #Букви