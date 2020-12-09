Про це повідомляють #Букви.
На місці облаштування ковзанки перебувають робітники й містяться необхідні матеріали.
Варто відзначити, що з кінця листопада роботи істотно вперед не просунулися.
Як відомо, ковзанка біля Офісу президента Володимира Зеленського в центрі столиці вже стала традиційною.
Так, у 2019 році під ОПУ також облаштовували ковзанку. Тоді вона користувалася популярністю серед киян. Цього року традицію вирішили продовжити.
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