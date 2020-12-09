Про це повідомляють #Букви.

На місці облаштування ковзанки перебувають робітники й містяться необхідні матеріали.

Варто відзначити, що з кінця листопада роботи істотно вперед не просунулися.

Як відомо, ковзанка біля Офісу президента Володимира Зеленського в центрі столиці вже стала традиційною.

Так, у 2019 році під ОПУ також облаштовували ковзанку. Тоді вона користувалася популярністю серед киян. Цього року традицію вирішили продовжити.