Днями #Букви опублікували статтю "Лідер відпочиває, ботнет працює: як Володимира Гройсмана у соцмережах просувають", у якій проаналізували діяльність сотень фейкових акаунтів та десятки сторінок, що працюють у соцмережах в інтересах колишнього прем'єра.

Із затримкою у більш як добу під публікацією статті на Facebook-сторінці #Букв почали писати коментарі представники того самого ботнету.

Розпочалося із коментаря такого собі Романа Момота. При ретельному розгляді сторінки Романа можна побачити, що він веде свою сторінку доволі активно і вже тривалий час.

Однак дописи на його сторінці — переважно не пов’язані між собою поширення чужих дописів (критика Зеленського, регіональні новини з різних локацій, жарти тощо). А в переліку друзів — боти, про яких ми розповідали в матеріалі.

Вже за кілька годин ботів у коментарях побільшало. При цьому автори не тільки публікували коментарі однаково змісту (інколи — дослівно), але й робили це майже одночасно.

Основні тези коментарів: вихваляння Гройсмана як найкращого прем’єра, дискредитація #Букв.

Розглянемо сторінки коментаторів. Місце проживання — російські міста. Переважно — Москва та Санкт-Петербург.

Примітно, що у “москвичів” вказаний найчастіше один і той самий виш — МДУ ім. Ломоносова.

Більшість сторінок заповнені рекламними дописами і посиланнями на сайти, де можна той чи інший товар чи послугу придбати. При цьому кількість особистої інформації на сторінках незначна, як і кількість фотографій їх власника.

До прикладу, “Елена Каштанова” паралельно із коментуванням матеріалу #Букв поширювала рекламу онлайн-казино:

А “Карина Разумовская” з Подольську (Московська область) ще кілька днів тому рекламувала сервіс накручування позитивних відгуків:

Примітно, що між ботами навіть відбувалися розмови. Зокрема, “Милана Корсунь” була підтримана користувачем “Oleg Belov”. Однак і той, як видається, бот. Одразу після створення сторінки “Олег” розпочав публікувати рекламу у вигляді порад. Іншого контенту на його сторінці немає.