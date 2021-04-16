Із затримкою у більш як добу під публікацією статті на Facebook-сторінці #Букв почали писати коментарі представники того самого ботнету.
Розпочалося із коментаря такого собі Романа Момота. При ретельному розгляді сторінки Романа можна побачити, що він веде свою сторінку доволі активно і вже тривалий час.
Однак дописи на його сторінці — переважно не пов’язані між собою поширення чужих дописів (критика Зеленського, регіональні новини з різних локацій, жарти тощо). А в переліку друзів — боти, про яких ми розповідали в матеріалі.
Вже за кілька годин ботів у коментарях побільшало. При цьому автори не тільки публікували коментарі однаково змісту (інколи — дослівно), але й робили це майже одночасно.
Основні тези коментарів: вихваляння Гройсмана як найкращого прем’єра, дискредитація #Букв.
Розглянемо сторінки коментаторів. Місце проживання — російські міста. Переважно — Москва та Санкт-Петербург.
Примітно, що у “москвичів” вказаний найчастіше один і той самий виш — МДУ ім. Ломоносова.
Більшість сторінок заповнені рекламними дописами і посиланнями на сайти, де можна той чи інший товар чи послугу придбати. При цьому кількість особистої інформації на сторінках незначна, як і кількість фотографій їх власника.
До прикладу, “Елена Каштанова” паралельно із коментуванням матеріалу #Букв поширювала рекламу онлайн-казино:
А “Карина Разумовская” з Подольську (Московська область) ще кілька днів тому рекламувала сервіс накручування позитивних відгуків:
Примітно, що між ботами навіть відбувалися розмови. Зокрема, “Милана Корсунь” була підтримана користувачем “Oleg Belov”. Однак і той, як видається, бот. Одразу після створення сторінки “Олег” розпочав публікувати рекламу у вигляді порад. Іншого контенту на його сторінці немає.