Дехто з батьків починає готувати дитину до школи мало не з пелюшок - розвиваючі курси для малят, навіт уроки іноземних мов. Та все ж більшість батьків задумуються про школу, коли дитині виповнюється 5 років. Школа - це суттєвий момент в житті кожної людини.

#Букви зібрали поради, як інтелектуально підготувати дитину до 1-го класу.

Варто пам’ятати, що всі діти різні до сприйняття інформації, тому знання повинні закладатися поступово і без жорсткого примусу.

Перед вступом до школи дитина повинна володіти наступною інформацією:

Прізвище, ім’я, по батькові (свої, а також інших членів сім’ї), адреса проживання, місто, країну;

Поширені рослини і тварини. Знати тварин, птахів, риб, комах, фрукти, ягоди та овочі;

Пори року і місяці, їх характеристики і послідовність, дні тижня;

Геометричні фігури;

Кольори веселки;

Базові правила дорожнього руху;

Звуки, розрізняти тверді та м’які;

Вміти правильно тримати в руці ручку і олівець;

Відгадувати загадки, рахувати від 1 до 10 і у зворотньому;

Описувати малюнок, вміти переказувати невелике оповідання і вчити напам’ять вірші розміром в 2-3 стовпчика.

Варто зазначити, що цьому всьому вчать у дитячих садочках.

Не менш важливо приділяти увагу емоційному інтелекту – дитині має бути комфортно не лише навчатись, а й спілкуватися в колективі. Тут також допомагає садочок, але якщо немає змоги віддати до дошкільного закладу, є різні курси розвитку чи гуртки.

Перший рік навчання – це завжди стрес, адже доводиться звикати до раннього підйому, нового колективу, розкладу дня.

Встановіть режим. Приблизно за 2-3 тижні можна почати привчати дитину до нового розпорядку – наприклад, лягати спати і прокидатися у певний час. Домашнє навчання краще починати з логічних ігор, на увагу.

Звертайте увагу на темп навчання. Може бути так, що в одному й тому ж віці одна дитина вміє набагато менше, ніж інша. Не варто “ганятися” за рівнем знань чужої дитини. Потрібно набратися терпіння і працювати у власному темпі, інакше у дитини може бути стрес і несприйняття навчання взагалі.

Не забігайте наперед. Програма для першачків розрахована на учнів із середнім рівнем знань. Діти з вищим рівнем пригадують те, що вже знають, а з нижчим — засвоюють нову інформацію. Але якщо завжди першокласник буде на крок попереду в програмі, то він швидко звикне до того, що йому не потрібно докладати зусиль, аби вчити матеріал.

Практичні знання. Педагоги вважають, що варто давати дитині знання, які можна буде застосовувати в реальному житті. Наприклад, скільки потрібно грошей, щоб купити два квитки, якщо один коштує 4 грн. І тому подібне.

Використовуйте наочність. Матеріал краще застосовується з наочним матеріалом – картки, малюнки і т. д.

Вивчення алфавіту. Можна почти це робити з 4-х років. Але не просто зубрити, а, наприклад, запропонувати дитині її намалювати, вілипити з пластиліну, знайти предмети, що починаються на цю літеру.

Розвивайте дрібну моторику пальців. Давайте дитині нанизувати намистини, сортувати різні види квасолин, малювати на крупах.

Прописи. Варто користуватися прописами – спочатку виводити прості елементи, постійно їх ускладнюючи.

Не менш важливо відвідувати з дитиною різні екскурсії, виставки, музеї, планетарії.