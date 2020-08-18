Готуєте дитину до дитячого садочку? Щоб адаптація була простішою, варто починати її ще до початку навчання.

#Букви підготували кілька порад для батьків.

Адаптація до дитсадка у всіх дітей проходить по-різному. Хтось одразу знаходить спільно мову з новими друзями і спокійно сприймає режим, а хтось важко переживає розлуку з мамою.

Грайте у “дитячий садок”.

Вдома з іграшками можна пограти у дитячий садочок. Виконуйте з дитиною роль вихователів: зустрічайте іграшки в дитячому садку, нагодуйте їх, покладіть спати, відведіть їх на прогулянку. В кінці дня нехай усіх іграшок заберуть “батьки”.

Познайомтеся з майбутнім садочком та вихователями.

Перед вступом до садочку варто його відвідати разом з дитиною. Огляньте подвір’я, зайдіть у групу. Нехай дитина познайомиться з вихователем. Можна вибрати день, аби приєднайтеся до вашої групи на прогулянці.

Зазвичай у перші дні новачку дозволяють приходти на кілька годин у садочок. Згодом можна залишати на денний сон.

Дозвольте малюку взяти з собою улюблену іграшку. Не варто давати їжу та солодощі.

Вередування.

Не піддавайтеся на вередування, якщо дитина не хоче йти до садочку. Дозволивши кілька разів пропустити садочок, потім буде складно знову втягнутися в режим.

Не лякайте дитину садком – це не покарання.

Розвивайте самостійність.

Дитина має вміти сама себе обслуговувати. Наприклад, рівно скласти одяг, вміти користуватися туалетом, мити руки, покласти на місце зубну пасту та щітку і тому подібне. Потренуйтеся вдома!

Крім того, варто відпрацювати процес самостійного одягання-роздягання.

Придумайте ритуали прощання.

Варто запровадити ваш персональний ритуал прощання з дитиною в групі: поцілунки, обійми, дати “п’ять”.

Говорить правду.

Не прикрашайте правду про садочок: емоції у дитині від перебування в садочку можуть бути різні. Їй не завжди там може бути цікаво. Може й бути так, що дитина не знайде собі там друзів.

Прихід до дитячого садка – перший серйозний етап соціального життя дитини.