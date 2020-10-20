Риболовля - улюблене для багатьох хобі, якому готові присвячувати весь вільний час. Деякі з рибалок вибирають для себе варіант лову риби не на березі, а з човна. Вона забезпечує додаткові переваги для рибалок. Але для цього необхідно приділити деякий час підготовці.

Основні моменти

Недостатньо просто вибрати човен і ехолот в ALLO, важливо приділити увагу теоретичній базі. Вибір обладнання залежить від виду водойми. Для невеликого ставка або річки з мінімальною течією може використовуватися будь-який човен, на розсуд рибалки. Але на великих водоймах, особливо з сильною течією, рекомендується використовувати моторний човен з вантажопідйомністю мінімум 0,5 тонни.

Найголовніше – не вирушайте на рибалку наодинці, для запобігання непередбачених ситуацій.

Оснащення підбирається в залежності від виду риболовлі і бажаної здобичі. Найчастіше використовуються:

для щуки – спінінг з тестом максимум 20 грам і довжиною близько 2-х метрів, обов’язково потрібно використовувати поводок, щоб убезпечити себе від гострих щучих зубів;

для великої риби в морі – необхідно використовувати потужне вудилище або спінінг, тест підбирається в залежності від швидкості течії і глибини лову, але не більше 40 грам;

для мирної риби незалежно від водойми – підійде фідерне вудилище до 2,5 метрів і тестом в 100 грам.

Вибір додаткового оснащення буде змінюватися в залежності від сезону і бажаної здобичі.

Додаткові рекомендації для рибалок

Для успіху риболовлі на човні рекомендується звернути увагу на кілька моментів:

обов’язково оснастите човен мотузкою і рятувальним жилетом для кожного з пасажирів;

незалежно від пори року рекомендується використання теплих і вологовідштовхуючих речей;

не рекомендується закидати якір в тих місцях, де регулярно проходять кораблі, пароплави і інші судна;

в процесі лову намагайтеся ставити човен завжди перпендикулярно течією: таке розташування максимально комфортне для закидання снастей і лову риби;

регулярно міняйте місце лову, якщо довгий час ви залишаєтеся без клювання.

Остаточний вибір снастей залежить від місця лову, глибини водойми, сезону риболовлі, типу здобичі і швидкості течії води.