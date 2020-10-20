Основні моменти
Недостатньо просто вибрати човен і ехолот в ALLO, важливо приділити увагу теоретичній базі. Вибір обладнання залежить від виду водойми. Для невеликого ставка або річки з мінімальною течією може використовуватися будь-який човен, на розсуд рибалки. Але на великих водоймах, особливо з сильною течією, рекомендується використовувати моторний човен з вантажопідйомністю мінімум 0,5 тонни.
Найголовніше – не вирушайте на рибалку наодинці, для запобігання непередбачених ситуацій.
Оснащення підбирається в залежності від виду риболовлі і бажаної здобичі. Найчастіше використовуються:
- для щуки – спінінг з тестом максимум 20 грам і довжиною близько 2-х метрів, обов’язково потрібно використовувати поводок, щоб убезпечити себе від гострих щучих зубів;
- для великої риби в морі – необхідно використовувати потужне вудилище або спінінг, тест підбирається в залежності від швидкості течії і глибини лову, але не більше 40 грам;
- для мирної риби незалежно від водойми – підійде фідерне вудилище до 2,5 метрів і тестом в 100 грам.
Вибір додаткового оснащення буде змінюватися в залежності від сезону і бажаної здобичі.
Додаткові рекомендації для рибалок
Для успіху риболовлі на човні рекомендується звернути увагу на кілька моментів:
- обов’язково оснастите човен мотузкою і рятувальним жилетом для кожного з пасажирів;
- незалежно від пори року рекомендується використання теплих і вологовідштовхуючих речей;
- не рекомендується закидати якір в тих місцях, де регулярно проходять кораблі, пароплави і інші судна;
- в процесі лову намагайтеся ставити човен завжди перпендикулярно течією: таке розташування максимально комфортне для закидання снастей і лову риби;
- регулярно міняйте місце лову, якщо довгий час ви залишаєтеся без клювання.
Остаточний вибір снастей залежить від місця лову, глибини водойми, сезону риболовлі, типу здобичі і швидкості течії води.