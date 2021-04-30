Prozorro Market — це маркетплейс, на якому державні установи закуповують товари широкого вжитку. За своїм функціоналом він схожий на будь-який великий онлайн-магазин та є зручною альтернативою публічним закупівлям.

Щомісяця в електронному каталозі Prozorro Market продаються товари на мільйони гривень, а кількість покупців постійно зростає — все більше державних замовників розуміють вигоди такого способу закупівель.

В чому переваги Prozorro Market перед комерційними маркетплейсами

Серед переваг державного маркетплейса можна виділити наступні:

Низький рівень конкуренції — на сьогодні в е-каталозі працюють лише 635 постачальників. Вже за рік їхня кількість зросте щонайменше вдвічі, тому найбільший прибуток отримають ті, хто встигне першим зайняти місце в Prozorro Market.

Плата за користування каталогом знімається лише у випадку укладання угоди з покупцем. Розміщення товарів у каталозі та користування іншими інструментами маркетплейса є безкоштовним. Розмір комісії розраховується залежно від вартості закупівлі та складає від 1 до 3%.

Немає необхідності витрачати кошти на додаткове просування чи рекламу — замовники самостійно знаходять ваш товар у каталозі. Головний критерій вибору — його ціна.

Замовники зацікавлені у здійсненні оптових закупівель на суми до 1 млн гривень.

Є можливість знайти постійних клієнтів і в перспективі працювати з ними напряму, а також заробити репутацію надійного постачальника у своїй галузі.

Як почати працювати в Prozorro Market

Почати продавати товари в державному електронному каталозі можуть зареєстровані користувачі, що пройшли кваліфікацію в адміністратора Prozorro Market. Для цього знадобиться виконати три кроки.

Крок №1 — Зареєструйтеся на обраному електронному майданчику

Виберіть майданчик, на якому є можливість працювати в Prozorro Market (наразі таких майданчиків всього п’ять). На майданчику SmartTender.biz доступна постійна підтримка особистого менеджера, а також додаткові інструменти для ефективної роботи в каталозі: імпорт пропозицій з Excel в е-каталог для того, щоб моментально оновити ціни, автоматичний моніторинг найнижчої ціни на товар, звіти для аналізу роботи тощо.

Пройдіть реєстрацію в Прозорро Маркет на SmartTender в якості постачальника публічних закупівель та повідомте менеджера, що ви хочете продавати в Prozorro Market.

Крок №2 — Пройдіть кваліфікацію в Prozorro Market

На електронному майданчику, де ви зареєструвалися, зайдіть у розділ Prozorro Market — оголошення для кваліфікації в каталог. Дані оголошення публікують адміністратори каталогу — Центральні закупівельні організації. Таким способом вони повідомляють, в яку категорію товарів можуть кваліфікуватися нові продавці.

Для того, щоб знайти оголошення з тої категорії, що вам підходить, скористайтеся пошуком за ключовими словами чи класифікатором ДК 021:2015 (CPV). Зверніть увагу на те, що обсяг категорій в каталозі пока що обмежений і продовжує поповнюватися.

Подайте заявку на кваліфікацію. Для цього завантажте в систему документи для кваліфікації в Prozorro Market:

довідку про те, що ви маєте досвід постачання аналогічного товару у 2019-2021 роках;

копії двадцяти податкових накладних з квитанціями за 2019-2021 роки, або двадцяти видаткових накладних, або посилання на п’ять угод, укладених в системі Prozorro з додаванням звітів про виконання договорів, або посилання на три угоди, укладені в Prozorro Market.

Адміністратор каталогу розгляне вашу заявку та протягом 10 днів дасть вам відповідь.

Крок №3 — Опублікуйте свої товари в каталозі

В особистому кабінеті на майданчику зайдіть у розділ пропозицій та додайте свої товари, заповнивши відповідні поля форми. Рекомендуємо попередньо провести моніторинг цін на аналогічні товари конкурентів, що вже опубліковані в Prozorro Market. Пам’ятайте, що найчастіше замовники орієнтуються саме на ціновий критерій.

З цього моменту вам залишається лише слідкувати за актуальною інформацією про вартість і наявність товару та вчасно обробляти й виконувати замовлення покупців. Оплата товару державними замовниками здійснюється протягом 7 днів.

Читайте детальніше, як проходити кваліфікацію та працювати в Prozorro Market, в інструкції кваліфікації в Прозорро Маркет від Академії SmartTender.

Додатковий інструмент — запит ціни пропозицій

Окрім пасивного продажу товарів, ви також можете продавати, відповідаючи на запити замовників у каталозі. Відбувається це наступним чином:

Замовник, що бажає купити конкретний товар за певною ціною, публікує в Prozorro Market оголошення про це.

Усі постачальники, кваліфіковані в категорії цього товару, отримують сповіщення про публікацію оголошення.

За бажанням постачальник надсилає у відповідь ціну, за якою готовий продати зазначений товар (вона має бути не більшою за вказану замовником).

Автоматично перемагає пропозиція постачальника, що запропонував найнижчу ціну.

Переможець підписує з замовником договір, поставляє товар та отримує оплату.

Зазвичай за такою процедурою проводяться закупівлі вартістю до 1 млн гривень.

Скільки можна заробити в Prozorro Market

За півтора роки існування маркетплейса в ньому було здійснено понад 13 000 закупівель на суму 140 млн гривень. Оскільки Prozorro Market — це платформа для переважно оптових закупівель, середній чек тут складає близько 11 000 гривень.

Враховуючи динаміку розвитку каталогу, зростання кількості доступних в ньому категорій та кількості його покупців, за рік загальна сума закупівель може скласти вже сотні мільйонів чи навіть мільярди гривень. Отож приєднуйтеся до Prozorro Market вже сьогодні та заробляйте на публічних закупівлях, успішно продаючи свої товари!